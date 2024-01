Galatasaray, met sterke Vanloo, plaatst zich voor kwartfinales EuroCup

Het Turkse Galatasaray Istanboel, met Julie Vanloo, heeft donderdag in eigen zaal een nederlaag geleden tegen het Poolse Gorzow (85-91) in de terugwedstrijd van de achtste finales van de EuroCup basket voor vrouwenteams. Dankzij het succes in de heenwedstrijd (73-87) stoot Galatasaray wel door naar de kwartfinales tegen Girona.

Julie Vanloo had haar dagje en zorgde er met een double-double (25 punten en 12 assists) voor dat Galatasaray de kloof voldoende klein hield om op basis van het doelsaldo door te stoten.

Ook Linskens stoot door met team

Lattes-Montpellier, de club van Kyara Linskens, won met 79-69 van Sassari en verzekerde zich zo van een plaats in de volgende ronde. In de kwartfinales wacht Besiktas.