G-basketbalteam De Westhoek organiseert eerste tornooi in eigen zaal: “Voor onze spelers is plezier bleven het allerbelangrijkste”

Zaterdag 27 januari wordt een hoogdag voor G-basketbalteam De Westhoek uit Zwevezele. Die dag vindt immers het eerste tornooi plaats dat de club zelf organiseert. Niet minder dan 14 ploegen nemen deel aan het evenement, dat plaatsvindt in sporthal De Zwaluw.

“Negen jaar geleden werd op initiatief van Jerry Desendre en het bestuur deze ploeg opgericht”, vertelt Stephan Boute, samen met Jerry verantwoordelijk voor de G-werking binnen basketclub De Westhoek. “Oorspronkelijk was het een nauwe samenwerking tussen Tordale en de club, maar ondertussen is de ploeg samengesteld uit spelers die van overal komen. Het is het eerste tornooi dat we organiseren en er komt heel wat bij kijken. Gelukkig kunnen we rekenen op de medewerking van de ouders en de familie van onze spelers. We hebben binnen de club verregaande autonomie, maar kunnen steeds rekenen op de ondersteuning van het clubbestuur.

Club promoten

In België zijn een dertigtal G-basketbalclubs, maar een echte competitie is er niet. “We nemen deel aan tornooien, die georganiseerd worden door andere clubs, om onze spelers de kans te bieden om wedstrijden te betwisten. Met de organisatie van ons eigen tornooi willen we enerzijds de naambekendheid van onze club promoten, maar anderzijds ook bijkomende kansen creëren voor G-basketters om wedstrijden te spelen. Uiteraard hopen we ook op wat financiële inkomsten die we heel goed kunnen gebruiken om onze jaarlijkse deelname aan de Special Olympics te financieren. Dat meerdaagse evenement is het hoogtepunt van het jaar voor onze spelers”, aldus Stephan Boute.

Aan het tornooi zullen veertien ploegen deelnemen en worden dertig wedstrijden betwist. De ploegen zijn naargelang hun spelniveau in twee verschillende categorieën ingedeeld. Tien ploegen van niveau 4 betwisten op een volledig veld met vijf tegen vijf hun wedstrijden. Voor hen zijn de regels zo goed als identiek aan deze van een normale basketbalwedstrijd. Daarnaast nemen ook vier ploegen op een half veld deel aan het tornooi op het niveau fun. Voor hen primeren spelplezier en beleving meer dan de uitslag.”

Plezier maken

Maxim Verheije (15) is één van de spelers van G-basketbalteam De Westhoek die ontzettend hard uitkijkt naar het tornooi. “Het is mijn derde jaar dat ik bij de ploeg speel en ik amuseer me heel hard. De andere spelers zijn mijn vrienden en ik ben altijd heel blij als ik hen terugzie. We drinken na de training soms samen een limonade en babbelen dan een beetje. Ik wil het liefst nog heel lang blijven basketten, want ik vind het heel leuk”.

Hij speelde eerder al enkele tornooien, maar kan zich niet goed herinneren waar die plaatsvonden. “Ik denk dat ik al eens in Kortrijk en in Gent een tornooi speelde. Ik vind het fantastisch dat ik nu een tornooi kan spelen in de zaal waar we trainen. We oefenen al een tijdje heel hard om zeker het tornooi te winnen, maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste. Ik wil me vooral amuseren met mijn vrienden en plezier maken.”

Special Olympics

In BuSO Ravelijn in Brugge loopt Maxim school en daar weet iedereen dat hij basketbalt. “Ik heb aan iedereen verteld over het tornooi en ik denk wel dat mijn leraar zal komen kijken. Ik hoop dat hij voor mij supportert en hard in de handen klapt als ik scoor. Mijn mama helpt ook mee op het tornooi, want zij is verantwoordelijk voor de catering. Er zal heel veel volk komen kijken en je zal van alles kunnen eten en drinken. Het wordt een heel leuke dag. Misschien zelfs even leuk als op de Special Olympics.”

“Voor onze spelers is plezier beleven het allerbelangrijkste”, vult Stephan Boute aan. “Vaak is het voor hen om verschillende redenen niet mogelijk om deel te nemen aan een reguliere competitie binnen een sportclub. We merken dat ze heel fier zijn op de organisatie van dit eerste G-tornooi van BBC Westhoek. Voor ons is dat de belangrijkste motivatie om de komende jaren het tornooi opnieuw te organiseren. Uiteraard op voorwaarde dat dit jaar alles verloopt zoals gepland.” (PDC)