Frederik Geldof staat voor vuurdoop in competitie met SKT Ieper

Na de bemoedigende prestatie in de bekercompetitie tegen eersteklasser Luik staat vrijdag de eerste competitiematch op het programma voor SKT Lions One. Coach Frederik Geldof (47) kijkt uit naar zijn debuut en mikt in de eerste fase van de competitie op een plek in de top vier.

Frederik Geldof neemt dit jaar de fakkel over van Bruce Minne als hoofdcoach bij SKT Lions One in Top Division One. “Ik ben tevreden over de voorbereiding en tijdens onze laatste grote test van afgelopen weekend hebben we een goeie prestatie neergezet”, zegt de Langemarkenaar, die in alle reeksen van derde provinciale tot tweede klasse coachte. “Tegen eersteklasser Luik konden we meer dan 34 minuten onze voet zetten naast die van hen. Daarna verhoogden ze de druk en uiteindelijk gaf de 74-96-einduitslag een vertekend beeld.”

De voorbije weken paste Frederik een resem nieuwe spelers in. “Er zijn vier nieuwkomers en met Ayman Abou El Enein en Thomas Delaplace stroomden er twee jongens van de B-ploeg door. Ik merk dat de mentaliteit bij de jongens heel goed zit. Als de wil er is, dan kan je al ver komen.”

Antwerp Giants Two

In de eerste fase van de competitie wil Frederik zich in de top-vier nestelen. “Er zijn twee ploegen weggevallen met Kortrijk en Melsele. Falco Gent en Oxaco komen erbij en dat zijn twee stevige opponenten. We zullen iedere week scherp voor de dag moeten komen”, aldus Frederik, die zijn taak als coach combineert met een job als vertegenwoordiger bij Lastek.

“Mijn eerste competitiematch heb ik als coach nog nooit verloren”

“Verder ondersteun ik mijn vrouw nog die een eigen bloemenwinkel heeft. Ik geef ook nog Basketfun in Ieper. De week is dus goed gevuld. Ik probeer de vrijdagavond thuis te zijn, maar deze week zal dat niet lukken, aangezien we vrijdagavond onze match tegen het jeugdige Antwerp Giants Two spelen. Daar verloren we vorig jaar, maar we konden hen in eigen huis wel verslaan. Ik heb mijn eerste competitiematch nog nooit verloren, hopelijk kan ik die traditie verderzetten”, zegt Frederik, die met Pascal Coudyzer een assistent heeft. “Hij is ook coach van de U18 en het is de bedoeling dat we de jonge talenten ook laten meetrainen en op termijn laten doorstromen. Ook met Fabrice Martin van de B-ploeg is er een uitstekende verstandhouding.” (API)