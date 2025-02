Frederik Geldof staat voor stevig seizoenseinde met SKT

De topper tussen SKT Ieper en Waregem in Top Division One was opnieuw spannend. Dit keer trok Waregem aan het langste eind en zo verloor Ieper voor het eerst sinds lang voor eigen publiek. Deze nederlaag willen de Ieperlingen zaterdag doorspoelen in en tegen Avanti Brugge.

Frederik Geldof kan zich neerleggen bij de nederlaag. “Op basis van het laatste quarter wint Waregem verdiend. Wij vergaten het eerder in de match af te maken door enkele open inleggers te missen”, analyseert de coach. “Op het einde toonde Waregem zich iets gretiger en efficiënter. Uiteraard zijn we teleurgesteld, want het was al een jaar geleden dat we nog een competitiematch in eigen zaal verloren. Toen was het tegen Comblain. We beseften dat hoe langer we deze ongeslagen reeks konden aanhouden, er plots toch eens een nederlaag zou volgen. Dat is nu dus gebeurd, maar er is geen man overboord. Ik werk in blokjes van vier en als we zaterdag winnen in Brugge pakken we opnieuw drie op vier. Het wordt een leuke verplaatsing tegen een ploeg waar ik veel spelers ken. Thuis wonnen we vrij eenvoudig, nadat we een van onze beste matchen van het seizoen speelden. Nu wordt het andere koek, want er zijn geen makkelijke verplaatsingen. We zullen geconcentreerd voor de dag moeten komen. Met daarna de thuismatch tegen Kontich zouden we met een twee op twee een grote stap kunnen zetten naar ons eerste doel: een plaats bij de top vier. Daarna volgen nog Comblain, Falco Gent en LDP Donza. Een stevige afsluiter van het seizoen, maar we zien het zitten. Bovendien hebben al die ploegen ook nog onderlinge duels. Tussen die competitiematchen door is er nog de halve finale van de Beker van Vlaanderen, opnieuw tegen Waregem. De beker is voor mij persoonlijk een van de prioriteiten dit seizoen en ik denk dat mijn spelers gemotiveerd genoeg zullen zijn”, zegt de Langemarkenaar, die nog meegeeft dat er twee spelers stoppen. “Nathan De Meulemeester en Jesse Waleson gaven aan niet verder te doen. Met Noah Gebbert is er al een nieuwkomer en we zijn nog bezig met andere spelers ook.” (API)

Zaterdag 8 februari om 20.30 uur: Avanti Brugge 2015 One Basket SKT Ieper One.