Frederik Geldof klaar voor eerste seizoen als hoofdcoach bij SKT Ieper One: “Met meer druk en snelheid spelen”

Voor Frederik Geldof startte vorige week een nieuw avontuur bij Basket SKT Ieper Lions One. Nadat hij vorig jaar assistent was van Bruce Minne, krijgt hij dit jaar zijn kans als hoofdcoach. De Langemarkenaar is alvast van plan om zijn accenten te leggen.

“Er is mij altijd beloofd geweest dat, indien Bruce zou vertrekken, ik mijn kans zou krijgen als hoofdtrainer. De club heeft dus woord gehouden en ik heb de kans met beide handen gegrepen”, opent Geldof.

“Ik ben 12 jaar bezig als trainer en heb ploegen getraind van tweede landelijke tot nu uiteindelijk Top Division One. Coach worden op dit niveau was altijd mijn doelstelling, dus ik was best wat zenuwachtig bij de eerste training vorige week. Maar eigenlijk was dat nergens voor nodig. Alles is heel vlot verlopen.”

Vijf procent

Ondanks het feit dat Frederik een jaar ervaring heeft kunnen opdoen bij Bruce Minne, is hij toch van plan om heel wat te veranderen. “Als je het in procenten moet uitdrukken, zal er misschien vijf procent overblijven van de werking van mijn voorganger. Er zijn zes nieuwe spelers, drie zijn er gebleven. Ik heb bewust gekozen om jonge spelers uit lagere reeksen te halen. Ik wil spelen met veel druk en snelheid. Met deze jonge kern moet dit zeker mogelijk zijn.”

“Als we een rustig seizoen willen, moeten we in de eerste ronde in de top vier eindigen”

De Lions One begonnen pas vorige week met trainen. Maar die eerste trainingsweek was meteen intensief. Op het einde van de week stond op zaterdag een oefenwedstrijd tegen eersteklasser Kortrijk Spurs en zondag een bekerwedstrijd op bezoek bij Royal IV Brussels op het programma. “De oefenwedstrijd verloren we met slechts twaalf punten verschil, de bekerwedstrijd konden we winnend afsluiten. We mogen dus terugblikken op een geslaagde eerste trainingsweek. Komend weekend spelen we tegen de Leuven Bears Two, opnieuw voor de beker. Dit zal een heel moeilijke wedstrijd worden. Ze hebben een sterke kern en enkele spelers met een profcontract. Zij zijn ook al veel langer aan het trainen dan wij. De doelstelling in de beker is om een ronde verder te gaan.”

Binnenkort start ook de competitie. Ook daar is de doelstelling voor Geldof duidelijk. “De club verwacht een rustig seizoen. Als we dat willen verwezenlijken, dan moeten we in de eerste ronde in de top vier eindigen. Dan zijn we zeker dat we niet meer kunnen zakken. Dit is dus onze eerste doelstelling. Als we die halen, kunnen we verder kijken. Ik denk dat er dan veel mogelijk is.”

Stage-assistent

Geldof was verder ook de hele zomer met basket bezig. “Deze zomer heb ik de kans gekregen om stage-assistent te worden bij de nationale U20. Hierdoor kon ik ook verplaatsingen maken naar het buitenland. Het was een bijzonder mooie ervaring voor mij en we zullen zien wat de toekomst brengt”, besluit de technisch afgevaardigde bij Lastek. (BP)