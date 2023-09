Francis Montefesta wil met Iebac A bovenin meedraaien

VK Iebac A degradeerde vorig seizoen uit eerste en wil dit jaar weer bovenin meedraaien in tweede provinciale. “De eerste competitiematch wordt meteen een serieuze waardemeter”, weet coach Francis Montefesta.

Francis Montefesta begon in november 2019. “Door de coronacrisis begin ik nu aan mijn derde volledige seizoen”, vertelt de 57-jarige coach. “Vorig jaar hebben we het in eerste provinciale geprobeerd, maar als nieuwkomer hadden we letterlijk en figuurlijk een te kleine kern. We werden in de eerste ronde ook slachtoffer van de geografische bepaling van het poulesysteem. Daarna botsten we op ploegen als Oostkamp en Sijsele, die kunnen putten uit hoger spelende teams. Maar goed, we willen ons niet te veel verschuilen, we gaan dit jaar met volle moed van start in tweede. Met realistische ambities: meedoen bovenin en mikken op een plek bij de eerste vijf. Alles zit weer in één reeks en over de ganse lijn denk ik dat we iets sterker staan dan vorig seizoen. Ik denk dat ploegen als Avanti Brugge, Langemark, Gullegem en Tielt ook bovenaan zullen meedoen. Als opener trekken we naar Tielt, meteen een serieuze waardemeter dus.”

Generale repetitie

Een van de nieuwe namen in de A-ploeg is Mike Sercu. “Mike is er 41 en kan ons de nodige ervaring en body bijbrengen onder de borden. Ook Wannes Wildemeersch (SKT Ieper) en Matteo Kindt (Wevelgem) zijn nieuwe gezichten. De voorbereiding liep niet altijd op wieltjes. Er waren hier en daar wat beginseizoenskwaaltjes en we speelden onze laatste wedstrijden maar met acht fitte spelers. Het voorbije weekend speelden we een slechte match tegen SKT. We konden maar 1 op 19 driepunters benutten. Zondag spelen we nog een generale repetitie voor de competitie met een oefenpot tegen Kortrijk Spurs. Hopelijk staan we dan completer”, aldus de algemeen directeur bij Bayart Waterontharders, die vroeger ook in Ieper speelde. “Athlon Ieper was mijn eerste ploeg in West-Vlaanderen, begin de jaren negentig in tweede nationale was dat.” (API)