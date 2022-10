Filou Oostende zonder Dusan Djordjevic in Israël

De gewonnen heruitgave van de play-offs in Mechelen zorgde voor lichamelijk leed bij Filou Oostende. Kapitein Dusan Djordjevic is zelfs out voor de Champions League van dinsdagavond in het Israëlische Holon.

Dinsdagavond speelt Filou Oostende op de tweede speeldag van de Basketball Champions League op bezoek bij de Israëlische kampioen Hapoel Holon. De Zeekapiteins missen Dusan Djordjevic die vorig weekeinde een voetblessure opliep en thuis bleef.

De ernst van de blessure wordt deze week onderzocht. Het is wel geen blessure aan de voet die hem in mei van het terrein hield. In extremis reisde Salim Kediambiko naar Israël mee. Pierre-Antoine Gillet, die een liesblessure opliep, reisde wel mee maar is nog onzeker.

Vanaf 18.30 uur zendt Sport 10 de match Hapoel Holon-Filou Oostende rechtstreeks uit op Proximus (kanaal 132), Telenet (kanaal 218) en TV Vlaanderen (kanaal 34), telkens beschikbaar in het gratis basispakket. (PR)