Filou Oostende zoekt nieuwe, enthousiaste cheerleaders

Vrijdag 25 augustus speelt Filou Oostende in Hervé vriendschappelijk tegen Spirou Charleroi. Diezelfde avond is de COREtec Dôme helemaal de arena van kandidaat-cheerleaders voor de landskampioen in het basketbal.

Al een drietal decennia heeft de basketclub van Oostende een traditie van cheerleaders, die de spelers aanmoedigen, de supporters enthousiasmeren én vooral tijdens de time-outs en ook wel tussen de quarters op passende muziek knappe choreografieën verzorgen. Doorheen al die jaren wijzigt de samenstelling van de Oostendse cheerleaders een beetje.

Drie groepen

“We hebben drie leeftijdscategorieën – kids, juniors en dancers – die samen een 45-tal leden tellen. Ze zijn gelijkmatig verdeeld, dus ongeveer een 15-tal per groep. De groep van dancers is nu stabiel, maar het zou toch leuk zijn om enkele enthousiastelingen te verwelkomen”, vertelt Sarah De Gryse, die evenals Chloë Vandendriessche, Amy Murphy en Gillian Deseyne lesgeefster bij het team cheerleaders is.

“De kids oefenen elke zaterdagochtend een uurtje, de juniors elke woensdagavond anderhalf uur, de dancers op woensdag en vrijdag. Onze dancers treden bij elke thuismatch op. De juniors en kids doen zes à zeven keer per seizoen mee, wat toch al een mooi aantal is.”

Danskriebels

De vereisten voor de cheerleaders zijn niet te uitgebreid. “Je moet enthousiast zijn en danskriebels voelen. Natuurlijk moet je graag optreden, want we dansen voor een publiek. We verwachten teamplayers, want we doen dit samen. Neen, ervaring is geen vereiste”, zegt Sarah De Gryse bij de bespreking van het profiel. “Vooral meisjes willen zich bij ons aansluiten, maar natuurlijk zijn jongens ook welkom.”

Losse sfeer

“In de auditie zullen we de kandidaten een dansje aanleren. Zo zien we meteen hoe ze dansen. Ook doen we met alle geïnteresseerden een gesprekje. Zo leren we hen beter kennen. De auditie verloopt in een losse sfeer. Niemand hoeft enige stress te kennen”, merkt Sarah De Gryse op.

De audities voor nieuwe cheerleaders hebben vrijdagavond 25 augustus in drie sessies plaats: van 18.30 tot 19.30 uur voor 8- tot 12-jarigen (kids), daarna van 19.30 tot 20.30 uur voor 13- tot 17-jarigen (juniors) en uiteindelijk van 20.30 tot 21.30 uur voor 17- tot 27-jarigen (dancers).

Inschrijven voor deze audities is verplicht op cheerleadersbco@gmail.com. Op dat adres kan je ook meer info bekomen.