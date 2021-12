Filou Oostende zet moeiteloos Kangoeroes Mechelen opzij

In een vriendschappelijke wedstrijd heeft Filou Oostende met 84-72 gewonnen van Kangoeroes Mechelen. In tegenstelling tot de Europese match tegen Tofas Bursa waren Jantunen en Troisfontaines opnieuw in de rotatie betrokken.

In de basis-vijf kreeg Brimah opnieuw een plaatsje naast Djordjevic, Gillet, Randolph en Booth. Met een dozijn punten van Booth en Jantunen, mathematisch correct onder beiden verdeeld, won Oostende vlot het initiële kwart: 26-16. Maximaal leidden de Zeekapiteins met 18 eenheden bij 44-26. Halverwege de avond hadden de Oostendse bankzitters veel meer geproduceerd dan hun Mechelse collega’s: 22-10.

Na de rust (47-33) bleef Brimah op de bank. Oostende hield zijn voorsprong netjes vast: 52-39 en aan het halfuur 66-51. Die stabiliteit kenmerkte ook het vierde quarter: 71-59 en als eindstand 84-72. Troisfontaines plukte 9 rebounds, van der Vuurst deelde 7 assists uit. Met 20 punten (5 op 7 tweepunters, 2 op 2 bommen en 4 op 5 vrijworpen), 7 rebounds en 5 uitgelokte fouten was Jantunen de uitblinker van Oostende.. De bank van Oostende scoorde 59 punten, die van Mechelen 25 punten.

Nieuweling Brimah was goed voor 7 punten, 3 rebounds en 2 block-shots in 9’39”. Eén minpunt: de Oostendenaars zetten amper 60 % van hun vrijworpen op: elf van de 28 vrijworpen landden niet in de korf. Bratanovic was er wegens een verzwikking van de linkerenkel nog niet bij. (P.R.)