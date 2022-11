Filou Oostende wint topper tegen Limburg United

Filou Oostende diende Hubo Limburg United in de topper van de zevende speeldag zijn tweede seizoensnederlaag toe. De Zeekapiteins wonnen met 85-77.

Noch Limburg United noch Filou Oostende was compleet voor deze topper. De Limburgers misten De Zeeuw (buikgriep) en Stein (ligamenten voet). Bij de kustploeg zijn Djordjevic (voet) en Buysschaert (knie) nog steeds afwezig. Desiron, Serron en assistent-coach Marnegrave vormen de Oostendse basis bij Limburg United.

Strenge ref

Aan de vrijworplijn opende Bratanovic de score. Bleijenbergh voegde daar snel een driepunter aan toe: 5-0. Toen Bleijenbergh in de vijfde minuut in defensie een tik op het gelaat kreeg, zagen de refs niet meteen dat hij bloedde. Grommend verliet Bleijenbergh het terrein en dat kostte hem bij een te strenge ref Geller een technische fout. Delalieux benutte de aangeboden vrijworp niet. Buysse verving Bleijenbergh.

Het was uitkijken naar het debuut van de Amerikaanse pointguard Alex Barcello. Na 6’35” nam hij de plaats van Keye van der Vuurst in. Zes punten op rij van Tyree stuurden de kustploeg naar 20-9. Handige Tyree snoepte in dat initiële kwart vier ballen van de tegenstander af.

Beter samenspel

Oostende vatte het tweede kwart even sterk aan als de wijze waarop het de eerste periode afrondde. Na de opener van Waleson, was het aan Barcello om te scoren. Zijn eerste in Oostends shirt: 24-10. Bleijenbergh was in de zestiende minuut pas ingevallen, of hij kreeg al zijn derde fout. Moeiteloos hield Oostende het verschil flink boven de tien punten. Bij 42-27 stapten beide teams naar de kleedkamer. De 13-3-balans in assists verklapte veel over het betere samenspel bij Oostende.

Na exact 22’22” dropte Gillet op assist van Tyree een bom die de twintiger-grens overschreed: 51-29. Code rood en dus time-out bij coach Westphalen. Naar het halfuur toe (60-48) konden de blauwbloezen met Hammonds als speerpunt de kloof bijna halveren. Die marge was te overzien.

Technische fouten

Na technische fouten voor Buysse (flopping) en Gjergja (protest) naderden de bezoekers tot 68-62. Nog 6’55” op de klok. Met een knappe lay-up gaf Barcello zijn nieuw team meer ademruimte: 70-62. Gillet zorgde voor een nieuwe afstand in dubbele cijfers: 72-62. Buysses bom vergrootte dat verschil tot dertien eenheden aan 75-62.

Oostende liet zich die zege niet meer ontglippen. Van der Vuurst stuurde de bal naar Buysse om de 85-77-eindstand op het bord te prikken.. Oostende had Limburg, dat het seizoen met 4 op 4 begonnen was, op het hakblok gezet.

(PR/ Foto BVB)