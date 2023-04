Filou Oostende wint tegen Donar Groningen en is tweede in de stand

Met 80-63 won Filou Oostende in de laatste speelronde van Elite Gold tegen Donar Groningen. Filou Oostende, winnaar van de reguliere competitie, strandt na een vijf op vijf in de Elite Gold op de tweede plaats. De polepositie is voor Antwerp Giants dat in de nationale competitie tweemaal verloor tegen Filou Oostende.

Buysschaert kreeg een basisplaats naast Barcello, Tyree, Bleijenbergh en Gillet. Taylor opende de score: 0-2 maar Tyree driepunterde Oostende snel op voorsprong. Op 3-4 volgde een Oostendse 12-0-run met de handtekeningen van Tyree, Barcello, Buysschaert en Jovanovic. Oostende had ditmaal wel een goede start in huis. Twee bommen van Thurman dikten het verschil in dat initiële kwart tot veertien stuks (23-9) aan. De West-Vlamingen hadden toen al vijf driepunters uit zeven pogingen gescoord.

Zonder glans controleerde Oostende ook het tweede kwart. Groningen slaagde er even in (34-25) te knabbelen aan de achterstand. Met 39-27-cijfers stapten beide teams naar de kleedkamers.

Veel uitblinkers

Gillet opende het derde kwart. Buysschaert volgde zijn voorbeeld en van der Vuurst voegde een drietje toe. In een mum van tijd wees het scorebord 46-27-cijfers aan. Met de tiende driepunter van Oostende overschreed Bleijenbergh aan 52-39 de vijftigerkaap.

Na het halfuur (64-49) liet Oostende zich zijn vijfde opeenvolgende zege niet meer ontfutselen. Uiteindelijk wonnen de Zeekapiteins met 80-63. Thurman (13 punten, 4 rebounds en 3 assists), Bleijenbergh (8 punten, 7 rebounds en 4 assists), Jovanovic (15 punten en 4 rebounds), van der Vuurst (6 punten en 7 assists) en Tyree (15 punten, 5 rebounds en 1 assists) waren de uitblinkers van een collectief sterk Oostende. In de vijf slotminuten maakte Djordjevic zijn heroptreden. Met 13 op 25 bommen toonde Oostende opnieuw zijn driepuntwapen.