Filou Oostende wint Supercup tegen Nederlands kampioen Den Bosch

Een knappe eerste helft (met vooral een schitterend tweede quarter) en een moeizame tweede helft vormden de twee delen van het spel van Oostende in de Supercupmatch tegen Heroes Den Bosch. De 90-82-overwinning levert meteen de eerste seizoenstrofee op.

De tip-off van de tweede BNXT League was dus de confrontatie tussen de twee kampioenen van de Lage Landen. Filou Oostende en Heroes Den Bosch zijn hofleverancier bij hun nationale ploegen en beschikten dus nog maar sinds kort na het EK over de hele kern. Beide ploegen waren trouwens onvolledig. Kherrazi ontbrak bij Den Bosch want hij zou andere oorden willen opzoeken.

Filou Oostende kon geen beroep doen op één van zijn twee Amerikaanse aanwinsten, Thurman. Hij kampt met enige last aan knie en heup. Bleijenbergh, wiens neus in de interland tegen Turkije gebroken was, stond met een neusmasker aan de opworp naast Djordjevic, Bratanovic, Gillet en Tyree, de andere Amerikaanse aanwinst.

Dank zij zeven punten van zowel Tyree als Bleijenbergh leidde Oostende na zes minuten met 20-17. Oostende rondde dit openingskwart met een 27-19-voorsprong af.

Een driepunter van Troisfontaines overschreed de tienpuntengrens:32-21. Filou Oostende nam steeds meer afstand van Den Bosch. Op assist van Gillet driepunterde Bleijenbergh de twintiger (51-30) en Tyree legde de 53-30-rustscore vast. De Filou-boys toonden zich heel balvast en leden amper één balverlies. Den Bosch verloor acht keer de bal in die eerste helft

Den Bosch begon halverwege het derde bedrijf aan de remonte. Het verschil minderde tot veertien punten aan 63-49. Met iets minder dan vijf minuten op de klok tekende Price 82-73-cijfers aan. Alles was opnieuw mogelijk in de slotfase. Op 1’44” van het einde driepunterde Kohs naar 84-80, de hoogste tijd voor een time-out-aanvraag bij Oostende. Tyree (35 punten!) hield de winst thuis Aan de vrijworplijn legde Djordjevic de 90-82-eindstand vast. Zo won Oostende de dertiende Supercup uit zijn geschiedenis. (P.R.)

FILOU OOSTENDE: (29 op 63 waarvan 7 op 21 driepunters, 25 op 30 vrijworpen, 21 fouten) TYREE 16-19, BLEIJENBERGH 12-0, BRATANOVIC 7-4, DJORDJEVIC 7-2, GILLET 3-7, Buysse 0-0, van der Vuurst 2-3, Buysschaert 1-2, Pintelon 0-0, Waleson 0-0, Troisfontaines 5-0.

HEROES DEN BOSCH: (26 op 64 waarvan 10 op 25 driepunters, 20 op 23 vrijworpen, 26 fouten) THOMAS 4-0, NAAR 4-5, VAN DER MARS 2-5, NDOW 9-17, PRICE 7-8, Van Vliet 2-4, Grantsaan 0-0, Kohs 0-9, Helfrich 0-0, Kok 2-4. (PR)

KWARTS: 27-19, 26-11, 21-29, 16-23.