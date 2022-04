Filou Oostende wint ruim bij Nederlands bekerwinnaar Groningen

Recordkampioen Oostende beëindigt de Elite Gold van de crossborderfase zoals het die nacompetitie begon: met een ruime zege tegen Nederlands bekerwinnaar Groningen.

Groningen was aan een schitterende serie bezig met zeges tegen Mechelen, Antwerpen en Bergen. Maar van een vierde competitiewinst op rij was vrijdagavond in de Martini Plaza geen sprake. De wedstrijd verliep dertig minuten evenwichtig.

Oostende was in het tweede kwart wel naar 27-35 geprint maar aan de rust naderde Groningen tot 36-39. Na een heel productief derde bedrijf was aan het halfuur (60-66) nog niets beslist. Oostende, dat bij 42-41 en 51-50 heel kort tegen een achterstandje aankeek, had wel dat derde kwart netjes besloten: van 55-56 naar 60-66.

In het vierde wedstrijdschuifje sloot Oostende zijn defensie nog beter. Bovendien bleven de Zeekapiteins vlot hun aanvallen afwerken. Groningen kon helemaal geen profijt puren uit zijn vele offensieve rebounds. Jantunen overschrijdt met een driepunter aan 69-81 de grens van tien punten.

Buysschaert legde aan de vrijworplijn de 70-87-eindstand vast. Daarna kregen Conger en Randolph een applausvervanging. Kediambiko en Pintelon vielen in. Troisfontaines zag nog twee bommen slecht landen.

Met 21 punten aan 70 %, 5 rebounds en 4 assists had Booth de stevigste impact op deze prestatie van Oostende, dat ruim 33 minuten met een voorsprong baskette. Van der Vuurst (15 punten aan 80 %, 2 rebounds en 6 assists) was ook heel efficiënt. Opvallend is ook de heel hoge afwerking aan vrijworpen: Oostende benutte er 23 op 24, goed voor 95 %. Booth zette er zes om, Buysschaert, Bratanovic en Jantunen elk vier.

Als winnaar van Elite Gold is Oostende vrijgesteld van de kwartfinales in de play-offs. Dinsdag 10 mei vangen de Zeekapiteins de halve finales aan tegen de winnaar van de confrontaties tussen Antwerpen en Bergen.

