Filou Oostende wint ook de derde BNXT Supercup: “Prima in aanval en verdediging”

Ook de derde BNXT Supercup prijkt nu in de trofeeënkast van Filou Oostende. In Leiden wonnen de Zeekapiteins de veertiende Supercup uit hun geschiedenis. Voor dit BNXT-drietal veroverden ze al elf Supercups in de Belgische liga. Intussen is ook het team compleet.

Oostende is het nieuwe seizoen dus met een nieuwe triomf begonnen. Halverwege de Supercupavond leidden de vloeiend baskettende Filous met 27-48 in Leiden. De maximale voorsprong bedroeg 37 punten, aan 41-78. Mennes legde de 59-89-eindstand vast. Het knappe samenspel vertaalt zich ook in de balans assists-balverliezen: 22-12 tegenover 14-17 voor Leiden.

“Deze eerste officiële wedstrijd van het seizoen is heel goed verlopen. Collectief basketten we prima in aanval en verdediging. We verdienen deze Supercupzege. Het bezorgt ons volledige team veel vertrouwen”, reageert een gelukkige uitblinker Pierre-Antoine Gillet (21 punten aan 81,8 % 4 op 5 tweepunters, 4 op 5 bommen en 1 op 1 vrijworp -, 10 rebounds en 5 steals). “Jefferson, één van onze aanwezige nieuwelingen, bewees zijn polyvalentie. Bovendien beëindigden we deze wedstrijd met veel jongeren. Ze toonden dat ze zin hebben. We missen ook nog Bratanovic, Nembhard en Ahmad.”

Coach Dario Gjergja straalde van geluk en trots. “Onze ploeg toonde een heel goede attitude. We hebben vooral het tempo van de wedstrijd gecontroleerd. Wij bepaalden het ritme. Onze verdediging was heel goed. Op elk vlak trachten we competitief te zijn. Dit is hopelijk veelbelovend voor het nieuwe seizoen. Vanaf nu zullen we stap per stap de recent aangekomen spelers in het team betrekken.”

Nembhard

In Leiden ontving ook de pas twee dagen eerder aangekomen, maar natuurlijk nog niet opgestelde, Amerikaanse guard Ruben Junior ‘RJ’ Nembhard (24, 1m93) een medaille. Hij vervangt drievoudig NBA-kampioen Patrick McCaw, die door een probleem met zijn internationale pas ons land niet binnen mocht. Nu is het team compleet. Zondagnamiddag om 16 uur is de eerste bekeropdracht, een match op bezoek bij tweedeklasser BBC Croonen Lommel.