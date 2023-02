Filou Oostende wint na twee verlengingen topper tegen Antwerp Giants

Eén maand voor hun bekerfinale bekampten Filou Oostende en Telenet Antwerp Giants mekaar voor hun eerste onderlinge competitiewedstrijd. Beiden deelden met een 11-4-verhouding de leidersplaats. In de COREtec Dôme waren bijna alle vijfduizend zitjes volzet. Oostende won met 91-88 van Antwerp Giants en is weer de enige leider.

Filou Oostende, nog zonder Buysse, Djordjevic en Thurman, recupereerde Bratanovic die in de basis stond naast Tyree, van der Vuurst, Bleijenbergh en Gillet. Bij de Giants, die wel compleet waren, vormden Bradford, Marinkovic, Butterfield, Mwema en Upshaw de starting-five.

Technische fout Gjergja

Op assist van Bleijenbergh opende Gillet met een driepunter de score. Upshaw en Marinkovic brachten de Giants via 5-6 aan de leiding tot zelfs een vroeg kloofje (8-13) in de zevende minuut. Ref Jacobs floot iets later een technische fout tegen coach Gjergja. Butterfield duwde door naar 13-19 maar het openingskwart eindigde met een evenwichtiger score: 20-22.

Na 22-26 brachten Troisfontaines en Pintelon, allebei met een and one, Oostende vroeg in het tweede kwart 28-26 voorop: een leuke 6-0-run. Onder regie van Bradford stapte Antwerp Giants met een 37-40-voorsprong naar de kleedkamer. In het derde bedrijf deden Tyree, Gillet en Barcello de score na 43-46 en 47-50 kantelen tot 58-53 aan het halfuur.

Twaalfpuntenkloof

Buysschaert (dunk) en Troisfontaines (twee- en driepunter) tilden Oostende vroeg in het vierde wedstrijdschuifje over de grens van tien eenheden: 65-53. De refs floten graag en het eerste slachtoffer was Marinkovic, die bij 67-60 met vijf fouten naar de bank moest. Nog 5’48” op de klok. Tyree benutte de twee vrijworpen. Na 69-60 smolt de Oostendse voorsprong steeds meer. Bradfords bom was goed voor de aansluitingstreffer: 71-70 en nog 2’12” te spelen. Bradford (2 op 2) en Buysschaert (1 op 2) scoorden nog enkele puntjes aan de vrijworplijn. Omdat zowel Upshaw als Tyree hun laatste poging niet konden in een score ombuigen, was aan 72-72 een verlenging nodig.

Vrijworpen van Bleijenbergh

Daarin vluchtte Upshaw met vijf punten meteen naar 73-79. Tyree (3 op 6) en Bratanovic (1 op 2) lieten dure vrijworpen onbenut. Van der Vuurst bracht beide teams aan 79-79 gelijk maar De Ridder antwoordde met één vrijworp na een onsportieve fout van de Nederlander: 79-80. Met 3 op 4 vrijworpen in de laatste halve minuut sleurde Bradford de bezoekers naar 80-83. Een fout van De Ridder, zijn vijfde, gaf Bleijenbergh de kans driemaal aan de vrijworplijn post te vatten. Driemaal raak: 83-83. Bradfords ultieme poging leverde niets meer op.

In de tweede verlenging keek Rogiers meteen tegen zijn vijfde fout aan. Slordige passen verklapten de vermoeidheid van velen. Diep de vijftigste minuut blokte Gillet bij 89-88 bezoeker Bradford. Daarna beging Upshaw een fout op Barcello die zijn twee vrijworpen keurig afwerkte. Andersons driepunter landde in de handen van uitblinker Gillet. Na acht zeges op rij botste Antwerp Giants op Oostende.