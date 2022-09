Filou Oostende wint drie keer na elkaar in oefencampagne: “Er is een goede teammix en uitmuntende werkmentaliteit”

Voor de derde keer leidt assistent-coach Thierry Declercq het ‘preseason’ van Oostende. Ditmaal is Dario Gjergja niet met zijn vaderland Kroatië op het Europees kampioenschap, wel als bondscoach van België. Declercq doet het goed en zag de Filous drie vriendenmatchen in vier dagen vlot winnen.

Zonder zijn vier internationals Keye van der Vuurst, Pierre-Antoine Gillet, Haris Bratanovic en Vrenz Bleijenbergh, zonder coach Dario Gjergja en zonder kapitein Dusan Djordjevic (enige rust uit voorzorg), speelde Filou Oostende na twee trainingsweken thuis tegen de Franse eersteklasser ESSM Le Portel, tweedenationaler SKT Ieper en T71 Dudelange, vice-kampioen van Luxemburg. Olivier Troisfontaines was kapitein bij aanvang van de oefencampagne.

Debuterende rookies

Het waren meteen de eerste kennismakingen met de Amerikaanse aanwinsten, shooting guard Breein Tyree (shirtnummer 5) en forward TreShawn Thurman (shirtnummer 2). Deze rookies stonden in de basis-vijf naast Servaas Buysschaert, Xander Pintelon en Salim Kediambiko.

“Ze zijn hier allebei in goede conditie aangekomen. Vanaf de eerste dag stelden ze zich erg professioneel op. Ze zijn bedeesd, ze babbelen niet veel, maar ze werken hard. Ze hebben de goede mentaliteit en ze denken aan de ploeg. Op lichamelijk vlak zijn ze heel sterk”, zegt Thierry Declercq die het tweetal even gedetailleerder beschrijft.

“De snelheid van Breein Tyree viel op. Hij heeft een heel snelle eerste stap en hij kan ook finsihen. Bre is niet te stoppen. Hij heeft ook de capaciteiten om dertig of veertig minuten aan snel tempo te spelen. Eveneens is hij een agressieve verdediger. Thurman kan op verscheidene posities spelen, de 3 en de 4. Hij kan diverse gaten vullen. Hij past echt in de rotatie. Hij verdedigt uitmuntend en pakt de nodige rebounds. Ook heeft hij ervaring in het lezen van het spelletje. Je voelt dat hij de basketintelligentie heeft.”

Veel assists

“Het was onze bedoeling om na twee trainingsweken veel oefenwedstrijden te spelen. We wilden niet alleen focussen op trainen. We beschouwen de wedstrijden als een andere manier van trainen waarbij we ook de automatismen goed in het team slijpen. Onze kern bestaat toch uit een mix van ervaren spelers en jonge gasten”, legt Thierry Declercq de stevig gevulde agenda uit. “De jongeren tonen wat ze al kunnen, wat ze waard zijn maar ze ervaren ook waarin ze nog moeten verbeteren. Het heeft geen zin om telkens vijf seniores elk dertig minuten te laten spelen. De jongeren krijgen hun kans en ze grijpen die kans. Ze tonen de wil om beter te worden”, zegt Declercq. “Nu al voel ik aan dat onze teammix super is. Ze hebben allemaal een goede werkmentaliteit. Ze spelen heel graag samen. Dat bewijzen ook de hoge aantallen aan assists: 26 tegen Ieper, 25 tegen Dudelange. Het is normaal dat er nu nog werkpunten zijn. Zo was het defensieve aspect zondag niet goed.”

Brains van Buysse

Driemaal startte Kediambiko op de 1-positie. Normaal basket hij in competitie op de 2. Maar hij trekt zijn streng. “Tyree en Buysse verdelen met Salim Kediambiko de minuten als spelverdeler. Dat doen ze heel goed. Buysse doet het als het ware met de ogen dicht. Hij heeft de brains zoals Djordjevic en hij weet wat we spelen. Deze ervaren speler is ook een knappe schutter”, beschrijft Declercq de goede kanten van Buysse die nu helemaal fit is en een meerwaarde voor het team vormt.

“De twee Amerikaanse aanwinsten babbelen weinig, maar ze werken hard”

Thierry Declercq is ook tevreden over de van Kangoeroes Mechelen teruggekeerde Jesse Waleson. “Deze zomer hebben we twee weken voor de groepstrainingen al samen hard gewerkt. Het is positief dat hij opnieuw in Oostende is. Zaterdag noteerde hij veel missers maar zondag verzorgde hij zijn shots prima en dat resulteerde in twintig punten. Defensief is hij ook goed bezig.”

Van de jongeren debuteerde Ozzy Massey in het gele shirt. Maarten Vandenbossche en Matteo Verstraete proefden vorig seizoen al eens van de competitie. Xander Pintelon is basisspeler in deze weken.

“Het is aangenaam om de jongeren aan het werk te zien. Twee weken hebben ze hard getraind, met inzet, wil om bij te leren en stilletjes aan ons systeem aan te leren. Ze verdienen dan ook die minuten én ze produceren iets.”

Tyree en Troisfontaines

Even nog enkele fases uit de drie vriendschappelijke wedstrijden aanstippen. In het tweede bedrijf tegen Le Portel namen de Oostendenaars een 16-2-start die maximaal mondde in 45-19-cijfers. Tyree was Filous beste met 31 punten aan 61,5 %, vijf rebounds, twee assists en drie steals.

Met een 20-0-run in het tweede kwart legde Oostende tegen Ieper bij 51-18 de wedstrijd in zijn definitieve plooi. Tyree was de meest efficiënte Oostendenaar met 23 punten aan 58,8 %, vier rebounds, vier assists en drie steals. Oostende verdeelde dubbel zoveel assists (26-13) met zeven voor Troisfontaines en vijf voor Buysse. De 17 Oostendse bommen (vooral Thurman vier op zes en Tyree vier op zeven) vielen op. Oostende scoorde 25 punten uit Ieperse balverliezen, Ieper slechts drie.

Nieuwe double-double

Na 18-21 nemen de Oostendenaars bij 26-21 tegen Dudelange definitief de leiding over. Na de rust (47-39) klom het verschil tot 55-43 waarna er nog weinig veranderde. Troisfontaines (19 punten aan 75 % waarvan vijf op vijf bommen, twee rebounds, vier assists en één steal) haalde de beste computerevaluatie bij Oostende. Met 13 punten en 10 rebounds boekte Thurman een nieuwe double-double. De bankzitters tekenden 51 punten aan.

(Peter Rossel)