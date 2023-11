Filou Oostende wint de topper bij Antwerp Giants

Kampioen Oostende heeft zaterdag een 77-84 overwinning geboekt in de topwedstrijd bij de Antwerp Giants op de zevende speeldag van de BNXT League. De kustploeg komt dankzij de zege naast Brussels, dat vrij is dit weekend, op kop in de tussenstand.

Filou Oostende stond bij de pauze met 46-35 in het krijt, maar schakelde dan een versnelling hoger. Onder leiding van Damien Jefferson (26 ptn) en Sam Van Rossom (10 ptn en 4 assists) ging de zege nog mee naar de kust. Bij de Giants waren Rasir Bolton (23 ptn en 5 assists) en Justice Sueing (15 ptn en 11 rebounds) de uitblinkers.

(Belga)