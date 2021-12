Filou Oostende wil met aanwinst Demetrius Conger ook Europees schitteren

De Amerikaan Demetrius Conger (31, 1m98), een gewezen vleugel van Antwerp Giants, versterkt Filou Oostende. Met ook deze atletische forward in het team wil de kustploeg de Europese ambities meer in de verf zetten. Conger tekent een tijdelijk contract.

Demetrius Conger, geboren in Brooklyn (New York), begon te basketten in de Covenant Christian Academy en was in de NCAA vier seizoenen (2009-2013) bij St.-Bonaventure actief. Na Indios de San Francisco (Dominicaanse Republiek) baskette hij in Europa eerst bij de Italiaanse tweedeklassers Lucca en Omegna, bij het Griekse Trikala Aries en bij het Israëlische Hapoel Tel Aviv. In 2016-2017 verdedigde Conger de kleuren van Antwerp Giants waar hij goed was voor 11,5 punten, 4,2 rebounds en 2,1 assists.

Nadien baskette hij bij Illawarra Hawks (Australië), Joventut Badalona (Spanje), Boston Celtics (NBA Summer League), Le Mans (Frankrijk), Adelaide 36ers (Australië), Hapoel Jerusalem (Israel), Real Betis Sevilla (Spanje) en Ulm (Duitsland).

Dit seizoen baskette hij bij de Turkse eersteklasser Socam Petkimpsor. Na acht competitiewedstrijden (8,4 punten, 4,6 rebounds en 2,1 assists) verliet hij er eind november deze club. Vandaag dinsdag trainde Demetrius Conger al met Oostende mee.

“We hebben ons opnieuw versterkt om onze Europese ambities kracht bij te zetten”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filpu Oostende. “Deze versterking was slechts mogelijk dank zij de extra financiële steun van sponsor Coretec floors.”

Filou Oostende vangt dinsdag 4 januari de play-ins van de Basketball Champions League aan op bezoek bij het Griekse PAOK Saloniki of bij het Bosnische KK Igokea.