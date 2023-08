Filou Oostende werft een international van Estland aan

Filou Oostende heeft de Estse center Matthias Tass (24, 2m08), die ook als power forward kan basketten, aangeworven. Momenteel is hij met zijn nationale ploeg aan de slag op het preolympisch kwalificatietornooi.

Matthias Tass is al sinds 2014 Ests (jeugd)internationaal. “Momenteel neemt Tass met Estland aan het pre-olympisch kwalificatietornooi deel. In drie interlands (twee zeges en één nederlaag) in eigen land was hij goed voor gemiddeld 1 punt, 1 rebound en 0,7 assists in 7’30”. Vanavond speelt hij in Polen met Estland de halve finale tegen Polen. Hij is dus natuurlijk niet op onze stage in het Kroatische Zadar aanwezig”, vertelt CEO Jurgen Vanpraet.

Matthias Tass volgde vier seizoenen universiteitsbasketbal bij Saint-Mary’s Gaels in Californië. In 2021-2022 kreeg hij een plaats in het First Team van All-West Coast Conference. In 106 matchen over vier seizoenen haalde hij gemiddeld 8,6 punten en 4,7 rebounds.

Vorig seizoen kende Tass een moeizame jaargang. Eerst tekende hij een contract bij de Italiaanse eersteklasser Trento dat hem snel uitleende aan de Poolse eersteklasser MKS Dąbrowa Górnicza. In november tekende hij een overeenkomst bij de Spaanse eersteklasser Manresa waar hij de volgende maand een rugblessure opliep. Tass tekende een contract van twee jaar bij Filou Oostende.

“Hij is opnieuw helemaal op peil na de blessure die hij vorig seizoen opgelopen had”, benadrukt ceo Jurgen Vanpraet. “Onze kern is nog tot donderdag 24 augustus in het Kroatische Zadar op stage. Daarna beginnen we aan een reeks oefenwedstrijden. Na twee verplaatsingen is onze eerste match in eigen huis maandag 28 augustus om 19 uur tegen de Franse eersteklasser Metropolitans 92.”