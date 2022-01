Filou Oostende walst indrukwekkend over het Bosnische Igokea

Op kampioenenniveau hebben de Gjergja-discipelen van Filou Oostende de Bosnische trots KK Igokea onder de mat geveegd. De Zeekapiteins boekten een indrukwekkende 85-64-zege waarmee ze een derde match op donderdag afdwingen.

Van stress had Oostende in deze do-or-die-match duidelijk geen last. Na 40 seconden vlamde Randolph met een driepunter de nul van het bord. Op een fantastische manier openden Randolph en zijn maats de wedstrijd. Na iets minder dan acht minuten leidden de Zeekapiteins met een Europees zelden geziene 30-5-voorsprong. Oostende had zijn veldkorven (10 op 12) aan 83,3 % afgewerkt en zijn vrijworpen (7 op 8) aan 87,5 %. Booth had de assists netjes uitgedeeld. Randolph en Gillet heersten in het luchtruim. De defensie sloot als een bus. De Bosniërs milderden met een 0-7-antwoord: 30-12.

Tevergeefs hoopten de Bosniërs op dat elan verder te gaan. Oostende hield de lat op minstens twintig punten verschil. Met zijn zestiende punt knalde Conger de 50-24-ruststand op het scorebord. Dat was meteen het maximale verschil van die eerste helft.

Besmette Bosnische coach

Vroeg in de tweede helft kende Oostende enkele moeilijke momenten. Maar Igokea kon nooit dreigen. Meer zelfs, Conger en co verhoogden het maximale verschil nog tot 27 eenheden aan 71-44. Randolph landde nog slecht bij een lay-up en trok met een pijnlijk grimas naar de kant. De Bosniërs hadden nog een grotere zorg want na de match vernamen ze dat hun coach positief had getest op het coronavirus. Normaal moet hij hier in quarantaine blijven, mag hij dan woensdag niet het vliegtuig op en mist hij de derde playin.

Donderdagavond speelt Oostende om 18.30 in het Bosnische Laktasi de derde en beslissende match met een ticket voor de Round of Sixteen als inzet. (PR)