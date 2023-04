Filou Oostende verzekert zich in Friesland van ticket voor halve finales

Filou Oostende herbergt nu eenmaal meer kwaliteit dan Aris Leeuwarden dat bij vlagen sterk speelde en goed van zich afbeet. Op alle fronten waren de Oostendenaars een beetje sterker, langer en sneller. Aris beperkte de schade wel tot 78-97 en dat verdient ook een pluim.

Filou Oostende opende de match het best (8-13) maar na het initiële kwart bleef de voorsprong beperkt tot twee eenheden: 21-23. In een offensief gericht tweede matchdeel sprintten de Friezen eerste naar een 32-27-voorsprong. Oostende nam de leidjng aan 34-35 over en stapte met een 44-53-voorsprong naar de kleedkamer.

Topschutter Jovanovic

De Gjergja-discipelen beukten vroeg in het derde wedstrijdschuifje naar een 46-63-verschil. Daarmee lag de match in zijn definitieve plooi. Na de 62-75-tussenstand aan het halfuur overschreed Oostende aan 76-97 de twintiger-grens. Nikola Jovanovic was met 20 punten (7 op 8 tweepunters en 6 op 8 vrijworpen) aan 87,5 % de topschutter van de West-Vlamingen. Met bijna een double-double leidde Keye van der Vuurst (15 punten aan 85 %, 9 assists en 2 rebounds) de Oostendenaars in Friesland naar een 78-97-overwinning.

Pierre-Antoine Gillet haalde een even goede computerevaluatie met 15 punten aan 75 % -3 op 4 bommen en 3 op 4 driepunters, 6 rebounds en 3 assists. In de stats vallen ook de cijfers van Vrenz Bleijenbergh op: 6 punten, 8 rebounds en 6 assists. Kapitein Dusan Djordjevic behoorde opnieuw tot de matchselectie maar hij speelde nog niet. Oostende produceerde meer dan Leeuwarden uit balverliezen (5-17), tweedekansounten (3-13) en fastbreakpunten (8-14).

Halve finales

Met deze ruime zege in de zaal van Aris Leeuwarden is Filou Oostende zeker van een rechtstreeks ticket met thuisvoordeel in de halve finales in de nationale play-offs. De eerste en derde match hebben plaats in Oostende op woensdag 10 mei om 20.30 uur en op zondag 14 mei om 19 uur. (P.R.)