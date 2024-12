Filou Oostende versterkt zich stevig met EJ Anosike om blessureleed op te vangen

Om de blessures van Joppe Mennes en Pierre-Antoine Gillet op te vangen, heeft Filou Oostende de Amerikaan EJ Anosike aangeworven. Hij ondertekent een contract van drie maanden met optie om te blijven voor de rest van het seizoen. Anosike was volgens de statistieken de beste speler in België tijdens de play-offs vorig seizoen. Toen speelde hij bij Luik.

Oostende kwam gehavend uit de interlandbreak: Joppe Mennes blesseerde zich aan de voet op training, Pierre-Antoine Gillet tijdens de thuismatch tegen Letland aan de knie. Mennes is drie maanden onbeschikbaar. Gillet is met zijn blessure twee à drie maanden buiten strijd, zo communiceerde de club.

Visitekaartje

De vervanger die Oostende nu binnenhaalt, is een stevige versterking. Anosike is 2m01, 26 jaar en beschikt zowel over een Amerikaans als een Nigeriaans paspoort. Vooral op het einde van het seizoen was hij op dreef met Luik en ontpopte hij zich misschien wel tot de beste speler in België tijdens de play-offs toen zijn ploeg het opnam tegen eerst Charleroi en dan Oostende. Hij draaide toen aan 20 punten per wedstrijd en hij gooide 50 procent van zijn driepunters binnen. Bovendien nam de atletische speler tijdens de play-offs 7,2 rebounds per match. Opvallend was de derde wedstrijd in de halve finales toen Luik kwam winnen in Oostende. Anosike was toen de beste man op het veld met 31 punten. Hij lokte in die match ook 10 fouten uit.

De afgelopen maanden was Anosike actief in de Filipijnse competitie. Zaterdag tegen Den Helder zal Anosike nog niet inzetbaar zijn. De club hoopt hem zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen.

Oostende is nog op drie fronten actief: de BNXT, de Beker van België en de Champions League. In die laatste competitie speelt Oostende op 17 december thuis een belangrijke wedstrijd tegen het Turkse Petkimspor.