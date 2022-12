Filou Oostende versterkt in een vol huis zijn koppositie

In een met 4.500 basketliefhebbers bijna uitverkochte COREtec Dôme heeft Filou Oostende de topper van de kerstspeeldag gewonnen. In het duel tegen co-leider Kangoeroes Mechelen overklasten de recordkampioenen na 70-44 en 73-48 hun tegenstander met 79-63-cijfers.

De aanvangsfase was voor de bezoekers. Aririguzoh, vroege auteur van de openingskorf én een stevige dunk, wees Kangoeroes Mechelen de weg naar een 5-10-voorsprong. Fobbs en co sprintten van 13-12 opnieuw weg naar 13-17. Met de vierde Oostendse bom, een buzzerbeater, rondde Buysse het initiële kwart aan 18-17 af. In niet eens zes minuten had Barcello drie assists uitgedeeld. Van der Vuurst had in vier minuten drie balverliezen geleden.

Drie nieuwe bommen

Barcello opende het tweede kwart met drie nieuwe bommen in evenveel minuten: 27-19. Het dertiende punt van Barcello bracht de thuisploeg een dozijn eenheden (33-21, 16’) voorop. In de twee laatste minuten voor de rust dropten ook Bleijenbergh, van der Vuurst en Thurman zuivere driepunters in de Mechelse mand. Zo stapten de rood-gelen met een 44-29-voorsprong naar de kleedkamer. Oostende had in die eerste helft 10 op 19 driepunters gescoord en 4 op 7 tweepunters. Aan Mechelse zijde vielen de bommen niet goed, 2 op 12.

Na de rust knaagden Fobbs en Mukubu meteen aan die achterstand: 44-33. Dichter naderden ze niet. Integendeel, Gillet en zijn maats controleerden aan beide zijden van het terrein de wedstrijd. Op vijftien seconden van het halfuur plofte Bratanovic de twintiger (64-44) op het scorebord Bommen van Barcello en Thurman kleurden de openingsfase van het vierde bedrijf en dwongen coach Michiels bij 70-44 tot een time-out. Die extra inspiratie had geen invloed meer op de namen van winnaar en verliezer. Buysschaert hoorde nog een vijfde fout, Tyree stapte hinkend van het terrein in de laatste minuut.

Enige leider

Bij Oostende waren Barcello (16 punten, 2 rebounds, 3 assists en 2 steals) en Bratanovic (10 punten, 8 rebounds, 1 assist en 1 steal) de uitblinkers.

Oostende gaat als enige leider en met een 8-2-balans de mini-winterstop in. Begin volgende week reizen de Zeekapiteins al naar Istanbul voor de play-ins van de Champions League. Kangoeroes Mechelen, vrij van Europese afspraken, heeft enkele dagen meer om zich te bezinnen. (PR)