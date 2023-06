Filou Oostende vermindert ticketprijs voor een volle gele zaal: “BNXT-trofee als derde trofee dit seizoen”

Landskampioen Filou Oostende strijdt dinsdagavond om 20.30 uur tegen ZZ Leiden om de BNXT-titel. De Zeekapiteins willen 5.000 supporters in gele outfit zodat de COREtec Dôme opnieuw ‘gele-maal’ vol is. Een ticket kost uitzonderlijk slechts 5 euro.

Leiden won vorig seizoen de eerste BNXT-titel. Op het prachtig palmares van Oostende ontbreekt deze trofee nog. Ceo Jurgen Vanpraet is heel duidelijk in zijn oproep: “Die BNXT-trofee moet in Oostende blijven! We roepen dan ook alle Oostendenaars en ruimer, alle West-Vlaamse basketliefhebbers, op om dinsdagavond te komen supporteren voor Filou Oostende.”

Dit seizoen verhoogde het gemiddeld aantal aanwezigen al van 2.000 naar 3.000 met verscheidene pieken van 4.000 en meer. “Zoals in de finale van de nationale playoffs tegen Antwerp Giants willen we nu tegen Leiden opnieuw een volle zaal, dus 5.000 supporters. Ik ben overtuigd dat een volle gele zaal het verschil kan en zal maken. Het is een zwaar en succesvol seizoen geweest, maar we willen deze BNXT-titel echt nog erbij als derde trofee van dit seizoen”, zegt de ceo van de rood-gelen die thuis steeds in gele shirts met een rode rand basketten.

Filou Oostende biedt alle inkomtickets – die anders 18 en 22 euro kosten – voor deze titelwedstrijd aan 5 euro voor Oostende-supporters aan. Deze kaartjes zijn te koop tijdens de kantooruren aan het arenasecretariaat en ook online via https://bit.ly/FINALEBNXT.