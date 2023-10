Filou Oostende verliest zijn eerste groepsmatch in Champions League tegen het Turkse Pinar Karsiyaka

BC Oostende is zijn campagne in de Champions League basketbal dinsdag begonnen met een 94-77 nederlaag (rust: 45-37) bij het Turkse Pinar Karsiyaka.

De Belgische kampioen was in Izmir in het eerste kwart de bovenliggende partij (20-23). De Turken schoten in het tweede kwart wakker en gingen via een 25-14 tussenspurt met een 45-37 voorsprong rusten. Na de pauze bleven de Turken de bovenhand hebben. Via 26-24 (derde kwart) en 23-16 (vierde kwart) ging het naar een 94-77 eindstand.

Damien Jefferson (17 ptn) en Matthias Tass (14 ptn) zorgden voor de meeste punten bij Oostende. Errick McCollum (22 ptn) en Vernon Carey Jr. (18 ptn en 9 rebounds) waren de uitbilnkers bij Pinar Karsiyaka.

Oostende is zo voorlopig laatste in groep E. Later op de avond spelen ook het Duitse Oldenburg en het Franse Straatsburg nog tegen elkaar.

Oostende speelt ook zijn tweede wedstrijd in de Champions League op verplaatsing, op dinsdag 31 oktober in Straatsburg. De eerste thuiswedstrijd wordt een duel tegen Oldenburg op woensdag 15 november.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers twee en drie spelen een barrageduel om een plaats bij de laatste zestien.