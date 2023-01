Filou Oostende verliest met dertien punten maar is toch opnieuw bekerfinalist

De Karolingische scherpschutters Jackson en Lisboa stuurden Charleroi in de terugmatch van de halve finales om de beker van België naar een 87-74-zege. Dankzij de grotere spaarpot van de heenmatch (92-76) is Filou Oostende, met een uitstekende Gillet, opnieuw finalist.

Filou Oostende kende minder rotaties door de blessures van Thurman (enkelverzwikking) en Buysse, die vrijdag in de heenmatch zijn linkerpols gebroken heeft. Ook Djordjevic was nog niet speelklaar. Bovendien was dit de achtste wedstrijd van de Filous in negentien kalenderdagen. De opdracht was niet eenvoudig.

In de tweede minuut opende van der Vuurst de score (0-2), Buysschaert hoorde in de vierde minuut twee fouten na contact met Prepelic en Samardzic. Tyree driepunterde Oostende naar 13-14. Liberts bom leidde naar 18-14. Nog voor het ooeningskwart verstreken was, hoorde ook Bratanovic zijn tweede fout. Makwa zette met een bom de 25-23-score aan het einde van het initiële kwart op het bord. Oostende kwam die periode zonder kleerscheuren door, alhoewel de foutenlast voor twee centers voor een uitroepteken zorgde.

Drie puntjes

Na een knappe driepunter van Schoepen liet Libert zich tegen Barcello op een onnodige onsportieve fout betrappen. Oostende herleidde het verschil van 28-23 tot 28-27. Lisboa en Kuta diepten toch een mini-kloofje (33-27) uit. Even nam de kwaliteit van het spel wat af. Dat vertaalde zich vooral in slordige balverliezen. Tyree bracht met een bom uit de linkerhoek beide teams aan 33-33 weer op gelijke hoogte. Uiteindelijk stapten de Karolingers met een 38-35-voorsprong naar de kleedkamer, iets minder dan ze gehoopt hadden. Het 21-12-reboundoverzicht van de Karolingers was indrukwekkender.

14-0

Vroeg in het derde bedrijf herstelde van der Vuurst het evenwicht: 38-38. Bij een 43-45-voorsprong gleed de controle helemaal uit de Oostendse handen. Jackson en Lisboa knutselden in amper 3’34” een 14-0-rush in mekaar. In die periode incasseerde Bleijenbergh een technische fout. Iets later vloog Fogang met zijn knie tegen de heup van Tyree. De viriliteit en agressiviteit flirtten met bruutheid. Met twee bommen in de slotfase van het derde bedrijf stuurde Jackson zijn team virtueel (68-49, een verschil van negentien eenheden) naar de finale.

Energie van Gillet

Snel knaagden Gillet en Troisfontaines een stuk van die achterstand weg: 72-60. Charleroi leidde met 75-60 op exact vijf minuten van de buzzer. Jackson en Lisboa bleven op een heerlijke wijze verre bommen vuren. Maar Jackson toonde zich ook provocatief door bij 75-63 een tik op het achterhofd van Troisfontaines te geven. Onnodig en zelfs onbestraft. Bij 80-63 en 84-67 waren de Spirous opnieuw virtuele finalisten. Jackson versterkte dat nog met zijn zesde bom: 87-69. Nog 1’04” op de klok. In de slotminuut herleidde Bratanovic met een lay-up het verschil tot zestien stuks want 87-71. In de volgende Spirou-aanval geraakte Jackson niet voorbij de Oostendse defensie en rolde de bal buiten. Bleijenbergh bracht Oostende met zijn tweede bom in een goede situatie: 87-74. Time-out en daarna balbezit voor de Spirous. Vedette Jackson (30 punten, 4 rebounds, 5 assists maar ook 7 balverliezen) liet zich in de acht slotseconden de bal lullig ontfutselen. Oostende is opnieuw bekerfinalist. Noteer de inspanningen van Gillet die 39’57” op het terrein aan de slag was. Daarin was hij goed voor 16 punten, 8 rebounds, 2 assists, 2 steals en bijzonder veel energie. Van der Vuurst deelde 9 Oostendse assists uit, Oostende speelt zondag 12 maart in Vorst Nationaal de finale tegen Luik of Antwerp Giants. Woensdag is die tegenstander gekend. Luik won zijn heenmatch met 72-59 tegen Antwerp Giants. (PR)