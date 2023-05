Filou Oostende verlaagt inkomprijs voor vijfde play-off match tegen Kangoeroes Mechelen

Wat weinigen hadden verwacht, gebeurt toch: een vijfde halve finale in de play-offs beslist donderdagavond 18 mei over een finaleticket voor de play-offs. Filou Oostende ontvangt om 20.30 uur in de COREtec Dôme Kangoeroes Mechelen. Het staat 2-2 in deze serie.

“Natuurlijk hadden we liever die vijfde en alles beslissende match vermeden. Rust is altijd wenselijk tijdens play-offs met om de twee dagen een wedstrijd. Het is nu echter heel spannend dit jaar en de basketballiefhebbers kunnen die harde strijd tussen twee aan mekaar gewaagde ploegen wel smaken”, meent Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende.

“Ook donderdagavond staan we weer met als één team achter de ploeg en de staf. De Magic 12 blijft mogelijk en de spelers zullen er alles aan doen om opnieuw de rug te rechten. Het zou een unicum zijn om zo twaalf jaar op rij om de landstitel te strijden. Ik hoor van de supporters dat ze zelfs extra ambiance willen creëren. We kijken ernaar uit om Mechelen te ontvangen in een kolkende COREtec Dôme.

Voor deze beslissende halve finale verlaagt Filou Oostende de inkomprijs naar 12 euro. Alle info en tickets via https://bit.ly/tickets1805 of aan het loket voor de match. Gebruik bij online-bestelling de code MAGIC12-1805

(PR)