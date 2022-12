Filou Oostende treft Turkse Bahcesehir Istanbul in play-ins

In januari strijdt Filou Oostende tegen het Turkse Bahcesehir uit Istanbul om een ticket in de Round of Sixteen.

Het Turkse Bahcesehir Koleji Istanbul won zijn beslissende poulematch met 72-77 tegen de Bosnische kampioen Igokea. Hierdoor eindigt Bahcesehir op de tweede plaats in poule D en speelt het de play-ins van de Champions League tegen Filou Oostende, derde in poule C, na een schitterende overwinning afgelopen dinsdag tegen de Israëlische kampioen Hapoel Holon.

Play-offformule

Die play-ins kennen de play-offformule best of three waarbij Bahcesehir thuisvoordeel geniet in een eventuele beslissende derde match. De eerste matchdag is dinsdag 3 januari of woensdag 4 januari.

Bahcesehir is momenteel met vier zeges uit elf wedstrijden op een elfde plaats in de Basketbol Süper Ligi gerangschikt. In de poulefase van de Champions League wonnen de Turken zoals Oostende ook drie van hun zes wedstrijden. (P.R.)