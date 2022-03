Filou Oostende stuurt Malaga met lege handen terug naar Costa del Sol

Zonder Gillet (achillespees) boekte Filou Oostende een opmerkelijke maar verdiende 86-68-overwinning in een schitterende match tegen de Spaanse traditieclub Malaga. Zo houden de roodgelen hun kwalificatiekansen voor de kwartfinales van de Champions League gaaf.

De opdracht was voor beide teams duidelijk. Oostende moest winnen om zijn kwalificatiekans gaaf te houden. Malaga moest winnen om mathematische zekerheid over de eerste plaats in poule K te bekomen. Eén puntje was voor beide teams voldoende.

Conger nam de basisplaats van Gillet in. Na een vrijworp van Alonso opende Djordjevic met een bom uit de linkerhoek de Oostendse score: 3-1. Driepunters van Conger en Randolph kleurden in dat initiële kwart het Oostendse spel. Jantunen scoorde meteen bij zijn invalbeurt: 19-15. Randolph en Jantunen verhoogden het verschil (25-17) nog tot acht eenheden aan het einde van dat openingskwart.

Vroeg in het tweede kwart plofte Randolph met zijn twaalfde punt een verschil van tien eenheden (27-17) op het bord: Troisfontaines driepunterde naar 30-17. De match was niet eens twaalf minuten jong. Malaga kwam langzaam maar zeker terug tot 30-25 waarna Jantunen een bom dropte.

Drievoudig BCL-winnaar Kravic naderde tot 33-30. Na een time-out zoefde een Randolph-bom in het Spaanse netje. Iets voor de rust hoorde Brimah zijn derde fout en incasseerde Gjergja een technische fout. Brizuela scoorde aan de buzzer de 39-38-aansluitingstreffer.

Randolph opende met een bom het derde bedrijf. Zijn twintigste punt was goed voor 42-38-cijfers. Een alley-oop-pass van Djordjevic naar Brimah oogstte veel applaus: 46-41. Randolph driepunterde nogmaals, voor de vierde keer al deze avond, en daarna lay-upte Booth: 51-43.

Maar Malaga naderde opnieuw. Bij 51-49 vroeg Gjergja een time-out. Alonso bracht de Spanjaarden aan 51-52 voorop waarna Conger een bom afvuurde. Aan de vrijworplijn brachten Randolph en Buysschaert Oostende 59-54 voorop maar aan vier seconden en vijf tienden had Brizuela genoeg om van coast-to-coast nog te scoren: 59-56 aan het halfuur.

Geen kik

In het vierde wedstrijdschuifje veegde Alonso met twee bommen de zespuntenachterstand uit: 64-64 en nog 7’21” op de klok. Het duel bleef boeien. Olivier bracht Malaga 65-66 voorop maar Randolph en Jantunen draaiden dit opnieuw om. Meer zelfs, het was het begin van een fantastische run. Met zijn 31ste punt zorgde Randolph zelfs voor 73-66. Nog 3’55” te gaan.

Conger gaf geen kik en dikte aan tot 75-66. Jantunen en co sloopten met een 21-2-rush in zes indrukwekkende minuten de Andalusische muur. Wat een fantastisch antwoord is me dat na de harde nederlaag in de bekerfinale. Volgende dinsdag strijdt Oostende tegen de Roemeense kampioen Cluj voor een ticket in de kwartfinales!

(PR)