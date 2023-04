Filou Oostende stuurt Leiden met een flinke twintiger naar Nederland

Op de zesde speeldag van de crossborderfase van de BNXT League heeft Filou Oostende met stevige 81-56-cijfers van Leiden gewonnen. De Gjergja-boys vonden tegen BNXT-titelverdediger Leiden een keurige balans tussen een efficiënte aanval en een strakke defensie.

Leiden moest het doen zonder zijn zieke coach Spradley, Oostende miste nog steeds Bratanovic (knie). Djordjevic stond in de basis naast Tyree, Gillet, Bleijenbergh en Buysschaert die de eerste Oostendse korf (2-2) aantekende. Djordjevic zou meteen zijn handtekening zetten want in de eerste zeven minuten deelde de veertiger vier assists uit. Gilet bracht Oostende in de derde minuut het eerst voorop: 6-4. Leiden reageerde tot 6-10 maar Oostende antwoordde even duidelijk: 13-12. Met een knappe korf rondde Troisfontaines het initiële kwart af: 17-14.

Filou Oostende behield de controle in het tweede kwart. Toen Leiden de gelijkmaker wou scoren, namen Bleijenbergh en Tyree opnieuw afstand. Met een tienpuntenvoorsprong (35-25) trokken de Oostendenaars naar de kleedkamer. De thuisploeg haf toen al veel meer tweedekanspunten (10-2) en fastbreakpunten (4-1) aangetekend dan hun gasten.

In het derde bedrijf stak Oostende een versnelling bij. Bommen van Gillet (2) en Tyree (1) en een tweepunter van Jovanovic resulteerden in een verschil van zeventien eenheden: 52-35 na 25 minuten..De hoogste tijd voor een time-outaanvraag bij Leiden. Dit hield Jovanovic niet tegen om de twintigergrens te overschrijden: 56-35. Met een and one na een steal toonde ook van der Vuurst zijn gretigheid. Op assist van de jonge Nederlander legde Gillet de 65-38-score aan het halfuur vast. Oostende won dat derde kwart met sprekende 30-13-cijfers.

Met een fantastische dunk op assist van Troisfontaines plofte Thurman de dertiger (73-43) op het bord. Daarmee ebde de allerlaatste twijfel over ee, Oostendse overwinning weg. Bij de West-Vlamingen boekte Jovanovic (14 punten en 10 rebounds) de beste computerevaluatie. Djordjevic en van der Vuurst deelden elk acht assists uit. Beiden vormen de exponenten van het knappe collectief: 23-9. Oostende beheerste ook de meeste luchtduels: 34-30. Daarbij vallen de veertien offensieve terugkaatsers in positieve zin op. Volgende vrijdag reizen de Oostendenaars naar Heroes Den Bosch.