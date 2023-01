Filou Oostende stuurt Circus Brussels met dikke veertiger naar huis

In de COREtec Dôme heeft Filou Oostende met een fantastisch driepuntwapen als troef moeiteloos afstand genomen van rode lantaarn Circus Brussels. De Zeekapiteins, goed voor 22 bommen aan 56 procent, juichten met indrukwekkende 101-54-cijfers.

Naast Djordjevic (voet), Thurman (enkel) en Buysse (pols) was ook Bratanovic (knie) niet speelklaar bij Oostende. Bratanovic is door overbelasting aan de knie afwezig. Tyree, vorige week aan de heup geraakt, kwam wel aan de opworp, evenals van der Vuurst, Gillet, Buysschaert en Bleijenbergh. Coach Jaumin koos bij Brussels voor Deroover, Llorente, Hazard, Laster en Kohajda. Bij de club uit de hoofdstad ontbraken de zieken Zylka en Proleta.

Laster nam de eerste acht punten van de bezoekers voor zijn rekening. Buysschaert en Gillet vormden met elk vijf punten de initiële productie bij Oostende. Na 10-10 driepunterden Tyree en Bleijenbergh het eerste kloofje van de avond bij mekaar: 16-10. Waleson voegde twee vrijworpen toe maar Airington herstelde het evenwicht aan 18-18. Acht driepunters, netjes verdeeld over beide teams, kleurden het openingskwart.

Twintiger aan de rust

Vanaf de elfde minuut hield Oostende zijn tegenstander in een wurggreep. In vier minuten van het tweede wedstrijdschuifje vlamden Tyree (2), Barcelo (2) en Troisfontaines (1) samen vijf driepunters door de Brusselse mand: 36-21. Aan de rust leidde Oostende al met een twintiger: 51-30. De Oostendenaars hadden in dat tweede kwart negen bommen in de Brusselse mand gedropt. Barcello scoorde er vier!.

De vijftiende Oostendse bom, een korf van Tyree, was goed voor een dertiger (66-36) halverwege het derde bedrijf. Aan het halfuur (72-44) had van der Vuurst al tien assists uitgedeeld.

Eigen jeugd

Troisfontaines (1) en Bleijenbergh (2) vuurden vroeg in het vierde kwart nieuwe driepunters waarmee de score klom tot 81-44. Jaumin vroeg een time-out. Toch produceerde Pintelon de veertiger bij 86-46 en met nog ruim zes minuten op de klok. Barcello en de in eigen huis opgeleide jongeren Kediambiko, Buysschaert (nog vervangen door Waleson), Pintelon en Verstraete vormden de Oostendse basis voor de drie laatste minuten. Na de vijfde fout van Hazard legde Kediambiko de century-score vast. Oostende won met 101-54 tegen Brussels.

Knappe statistieken

Oostende heerste aan beide zijden van het terrein in de rebounds: 11-4 in de offensieve, 34-18 in de defensieve. Bleijenbergh (8) en Buysschaert (7) plukten de meeste terugkaatsers. Met een 32-11-balans in assists zijn de vlotte handen duidelijk. Van der Vuurst deelde 11 assists in 22 minuten uit. Barcello (20 punten waarvan 6 op 8 bommen; 2 rebounds en 4 assists) haalde de beste computerevaluatie in een Oostends team waar alle elf spelers scoorden. Vijf van hen haalden dubbele cijfers. (PR)