Filou Oostende speelt vrijdagavond zijn 150ste BNXT-wedstrijd

Vrijdagavond is Filou Oostende al aan zijn 150ste BNXT-wedstrijd toe. Geen enkele andere club uit België of Nederland heeft dat aantal in deze grensoverschrijdende competitie. Het winstpercentage van de Zeekapiteins is bovendien schitterend. Okapi Aalst is te gast op deze jubileummatch.

De BNXT League, de competitie tussen Belgische en Nederlandse eersteklassers, is in 2024-2025 aan zijn vierde editie toe. Dit jaar is de formule grondig veranderd. Eindelijk is het flauwe systeem van halvering van de punten uit de nationale competities in de vuilnisemmer gegooid. Ook spelen alle clubs nu voor het eerst tegen alle andere deelnemers. Nieuw is de aanduiding van de BNXT-kampioen voor het bepalen van de Belgische en Nederlandse kampioenen. Je wordt BNXT-kampioen na een open competitie met heen- en terugwedstrijden tegen iedereen. Dit seizoen is House of Talents Spurs Kortrijk (21-4, 84 %) de verrassende leider. Titelverdediger Filou Oostende (20-5, 80 %) prijkt op de tweede plaats. Dit seizoen zijn er 36 wedstrijden voor elk team.

In zijn 149 vorige BNXT-duels heeft Filou Oostende een heel mooie winstmarge van 82,55 %. De Zeekapiteins tellen 123 zeges en 26 nederlagen. Wanneer we de play-offs en de Supercup buiten beschouwing laten, heeft Oostende zelfs een indrukwekkende winstmarge van 86,48 %, want ze wonnen al 96 van hun 111 wedstrijden in de reguliere BNXT-competitie.

Trofeeën

Zaterdag 11 september 2021 speelde en won Filou Oostende zijn allereerste BNXT-wedstrijd. In Den Bosch boekte Filou een 90-68-zege tegen ZZ Leiden in de strijd om de eerste BNXT Supercup. Deze traditionele seizoensopener was de ouverture van de nieuwe organisatie. Gjergja koos voor Randolph, Booth, Bratanovic, Djordjevic en Gillet in de basis-vijf. Booth scoorde de eerste Oostendse korf (2-2) op Nederlandse bodem.

Zowel in 2021, 2022, 2023 wonnen de Oostendenaars die BNXT Supercup. In 2022 tegen Den Bosch, in 2023 ook tegen Leiden. Dit seizoen, 2024-2025, organiseerde de BNXT dit prestigeduel tussen de Belgische en Nederlandse kampioen niet meer.

Oostende won in elk van de drie BNXT-seizoenen de nationale landstitel na een 3-1-finalewinst in de Belgische play-offs: tegen Kangoeroes Mechelen (2022) en twee keer tegen Antwerp Giants (2023 en 2024).

Oostende speelde twee keer de finalereeks om de BNXT-titel, telkens tegen ZZ Leiden, in 2023 een 2-1-nederlaag en in 2024 een 2-0-zege.

De allereerste competitiematch

Heel ruim won Filou Oostende zijn allereerste competitiematch in de BNXT League. Djordjevic, Gillet, Randolph, Booth en Buysschaert vormden de basis-vijf. De nieuwkomers Randolph, Booth en Jantunen stuurden vrijdag 24 september 2021 de Filous via een 29-54-rustscore naar een 51-105-eindstand in Brussels. Buysschaert had na 1’04” de eerste Oostendse BNXT-competitiekorf, een tweepunter (0-2), gescoord.

26 zeges op 26

Tussen 18 november 2023 en 17 mei 2024 wonnen de Filous 26 BNXT-wedstrijden op rij: 12 in de Belgische fase, 10 in Elite Gold (10 op 10, dus 100 procent) en vier in de play-offs. Dit is niet alleen een BNXT-record maar ook een record in de clubgeschiedenis van Filou Oostende. De 26 winstwedstrijden bestaan uit 13 thuiszeges en evenveel uitoverwinningen.

De record-zegereeks begon zaterdag 18 november 2023 met een 76-60-overwinning tegen Bergen. Veertien van die 26 zeges bevatten een verschil van minstens 15 punten, achtmaal thuis en zes keer op verplaatsing. De ruimste marges waren de 112-60 (52 punten) tegen Basketball Academie Limburg uit Weert en 103-61 (42 punten) tegen Donar Groningen. De zeges met de kleinste verschillen waren 69-68 (1 puntje) tegen Antwerp Giants, 72-74 (2 punten) in Okapi Aalst, 83-88 (5 punten) bij Landstede Hammers Zwolle en 72-77 (5 punten) in de tweede halve finale op RSW Luik. Aan zee zetten de Luikenaars op zondag 19 mei 2024 een punt na die zegereeks door de derde halve finale met 89-95 te winnen.

In het honderdvijftigste BNXT-duel ontvangt Filou Oostende vrijdagavond om 20.30 uur in de COREtec Dôme Okapi Aalst.