Filou Oostende sneuvelt opnieuw in Leiden

Leiden won voor de vierde keer op rij tegen Filou Oostende: vorig jaar thuis in de crossborderfase, thuis en uit in de halve finales van de BNXT play-offs en dit weekeinde ook thuis in de crossborderfase. De Nederlandse bekerwinnaar benutte in de slotminuut voldoende vrijworpen om de zege vast te houden.

In het openingskwart kwamen beide teams maar mondjesmaat tot scoren. Na 13-14 sprintte Oostende met een 0-11-run (Jovanovic 4, Troisfontaines 3, Bleijenbergh 2 en Djordjevic 2) naar 13-25 na 14’11”. Leiden vond dan toch betere opties, naderde via een 7-0 naar 26-31 en zorgde aan het rustsignaal voor een gelijke stand: 33-33.

Na een Oostendse opener tot 34-38 in het derde kwart, reageerde Leiden naar 43-42. Leiden telde aan het halfuur een voorsprong van één eenheid dank zij een ultieme bom van Venskus: 54-53.

Oninneembare vesting

In het vierde bedrijf leidde een productieve periode van Thurman (7 punten in 5 minuten) tot 59-64. Snel smolt die voorsprong. Hammond driepunterde naar 69-66, Bouwknecht verhoogde tot 71-67. Na een and one van Van der Vuurst trokken beide teams met een 73-72-tussenstand de laatste minuut in. Daarin benutte de thuisploeg nog vrijworpen. De Oostendse productie beperkte zich in die slotminuut tot een bom van Gillet: 80-75. Leiden was dus opnieuw een oninneembare vesting voor Oostende.

De Oostendenaars deelden de helft minder assists uit dan Leiden: 13 tegenover 26. Bleijenbergh was goed voor vier doelgerichte passes. Het gevreesde driepuntshot van Oostende viel helemaal niet. Amper 4 van de 18 afstandspogingen landden in de Nederlandse mand.

Met 13 punten (5 op 6 tweepunters, 0 op 1 bom en 3 op 4 vrijworpen), 8 rebounds en 2 assists haalde Jovanovic de beste computerevaluatie voor Oostende.

(P.R.)