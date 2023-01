Filou Oostende sneuvelt na verlenging in Istanbul

Wat een zonde: Filou Oostende stond op vier minuten van het eindsignaal heel dicht – met een voorsprong van elf punten – bij de Round of Sixteen. Maar de Turken realiseerden nog een fantastische remonte en duwden ook in de verlenging door: 87-81. Exit Oostende, jongste ploeg van de Champions League dit seizoen.

Twee driepunters van Barcello hielden Filou na 10-2 in de wedstrijd: 13-8. Helaas verscheen toch te snel een tienpuntenkloof op het bord: 22-12. Smith had al elf punten aangetekend. De thuisploeg beukte na twaalf minuten naar een verschil van vijftien eenheden tot 28-13. Stap per stap kroop Oostende weer in het spoor ban de Turken. Na een time-out van Bahcesehir aan 28-18 vlamde van der Vuurst drie bommen binnen. Dat leidde tot een hoopgevende 35-29-rustscore. Oostende scoorde 7 op 16 driepunters. Een viertal andere afstandsworpen dansten nog uit de korf.

Aansluitingstreffer

Bleiejnbergh tekende aan 37-36 vroeg in het derde bedrijf de aansluitingstreffer aan. Iets later maakte Thurman kans op de eerste voorsprong van de avond maar de bal landde slecht. Dat gebeurde wel na 24”28” toen Gillet driepunterde: 39-41. Time-out voor de Turken. Filou telde wel al vier teamfouten in dat kwart.

Bahcesehir antwoordde met een 7-0: tijd voor een Oostendse time-out aan 46-41. Een Gillet-bom leidde naar 46-44. Daarna blokte Boutsiele tweemaal Bratanovic af. Vlak voor het halfuur vlamde Tyree een bom voorbij Boutsiele waarmee de score perfect in evenwicht (47-47) kwam. Twijfel sloop in de Turkse rangen.

Dure vrijworp

Twee bommen van Bleijenbergh en een paar leuke korven van Tyree stuwden Oostende naar 51-57. Ook Thurman knalde een driepunter: 54-60. Het vertrouwen groeide bij de Filous. Tyree schudde zelfs een geniale bom uit zijn mouw waardoor de kloof toenam tot elf eenheden: 56-67. Boutsiele en Smith leidden de achtervolging: Bleijenbergh en Gillet lieten elk één dure vrijworp onbenut in de voorlaatste en laatste minuut. De voorsprong kromp: 68-71, 68-73, 71-73. Arslan vlamde een paar bommen tot 75-75. Tevergeefs trachtten Thurman en Gillet met een afstandsshot de verlenging te vermijden.

In die overtime sprintte Bahcesehir meteen naar 83-75. Bleijenbergh en Tyree naderden nog tot 83-81 op 37 seconden van het einde. Boutsiele en Arslan hielpen de Turken door het oog van de naald kruipen: 87-81. Met opgeheven hoofd verlaten de Zeekapiteins de Champions League.

Talent

Het Oostendse talent voorbij de driepuntlijn viel in Istanbul opnieuw op: 16 op 34 (47,1 %) met vooral Bleijenbergh (4 op 6), van der Vuurst (3 op 5), Tyree (3 op 7), Barcello (2 op 3), Gillet (2 op 6) en Thurman (2 op 6).

Bleijenbergh (20 punten aan 60 % waarvan 4 op 6 bommen, 1 rebound, geen assists, 2 steals en 3 blockshots) was in Istanbul de uitblinker bij Oostende. Boutsiele (Bahcesehir) schitterde bij de thuisploeg met 20 punten, 8 rebounds, 5 assists, 1 steal, 7 blockshots.