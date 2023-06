Filou Oostende sneuvelt met één puntje in heenmatch te Hasselt

Woensdagavond moet Filou Oostende in de COREtec Dôme met minstens twee punten verschil winnen om zich voor de finale van de BNXT playoffs te plaatsen. Thuis won Limburg United met 87-86 de heenmatch van de halve finales tegen de Filous.

Geen complete teams in deze wedstrijd. Filou Oostende miste niet alleen Djordjevic en Bratanovic maar kon ook geen beroep doen op Tyree (duim). De Zeeuw speelde amper zes minuten en Dedroog kwam niet in actie.

Limburg United, goed voor 5 zeges uit de 6 jongste playoffmatchen, voelde meteen het juiste ritme aan. Stein (10), Cale (7) en Hammonds (6) hadden het grootste aandeel in de opmerkelijke 35-21-voorsprong na het initiële kwart. Vooral de 9-0-run van 20-18 naar 29-18 viel op. Limburg United had in die tien eerste minuten zijn veldkorven aan 73,7 % afgewerkt: 7 op 10 tweepunters en 7 op 9 bommen.

De thuisploeg bleef in het tweede kwart de wet dicteren. Bij 45-27 flirtten de Limburgers zelfs met een twintiger. Filou Oostende halveerde in enkele minuten toch ruim de helft van dat verschil. Bij een 53-45-tussenstand trokken beide teams naar de kleedkamer.

0-11-run

Cale en Stein verhoogden het verschil in het derde bedrijf snel naar dubbele cijfers: 57-47. Vijf minuten later bracht van der Vuurst de Oostendenaars bij 60-60 op gelijke hoogte. Het werd via een dunkende Gillet zelfs 60-62. Van der Vuurst (5), Gillet (4) en Barcello (2) realiseerden die 0-11-run. Beide teams speelden haasje over maar van der Vuursts driepunter gaf de Zeekapiteins een 68-70-voorsprong aan het halfuur.

Na een gelijkmakende dunk van Stein bouwden Jovanovic en Troisfontaines een kloofje van vier punten (72-76) uit. Leemans bracht Limburg United opnieuw voorop: 79-78. Bij het ingaan van de slotminuut dikte Dammen de voorsprong tot drie eenheden (87-84) aan. Van der Vuurst legde de 87-86-eindstand vast.

Stein boekte bij Limburg United de beste computerevaluatie met 24 punten, 4 rebounds en 7 assists. Bij Oostende gooide Van der Vuurst hoge ogen met 23 punten aan 83,3 % (3 op 3 tweepunters, 5 op 7 driepunters en 2 op 2 vrijworpen), 4 rebounds en 5 assists.

Double-double van Jovanovic

Na topschutter Van der Vuurst scoorden nog drie Oostendenaars meer dan dubbele cijfers: Gillet (20 aan 61,9 %), Jovanovic (18 aan 61,1 %) en Barcello (12 aan 63,6 %). Jovanovic realiseerde trouwens een double-double: 18 punten en 10 rebounds.

Oostende scoorde zeven punten meer (14-21) dan de Limburgers uit balverliezen. Dat de Oostendse bank meer rendeerde dan de Limburgse, bewijzen ook de punten van de bankzitters: 15-37.

Woensdagavond heeft in de COREtec Dôme de terugmatch van deze halve finale van de BNXT playoffs plaats. Tegelijkertijd verdedigt Leiden zijn voorsprong van negentien punten tegen Sirou Charleroi. De Nederlanders haalden het immers overtuigend met 67-86 in de Spiroudôme.