Filou Oostende reist zondag met bonus van zestien punten naar Charleroi, polsbreuk voor Simon Buysse

Door een ware demonstratie leidde Filou Oostende in de heenmatch van de halve finales om de beker van België na 25 minuten met 75-35. Van die veertiger voorsprong tegen competitieleider Spirou Charleroi restte aan het eindsignaal minder dan de helft: 92-76. Zondagnamiddag volgt de terugmatch.

Oostende kon geen beroep doen op Thurman die in Istanbul zijn enkel verzwikt had. In de selectie van Charleroi ontbrak de jonge Izaw Bolavi die vorig weekeinde in een match met de B-ploeg lichamelijk contact met een ref gezocht had.

Na 29 seconden opende Buysschaert de score. Van der Vuurst vuurde iets later de eerste bom af: 5-0. Tyree, van der Vuurst, Bleijenbergh, Buysschaert en Gillet openden de bekermatch beregoed en realiseerden aan 91,6 % afwerking een 23-8-tussenstand na 6’35”. Op een 0-9-reactie van de Carolo’s volgde een 9-0-antwoord van Oostende. Zo rondde Bleijenbergh met zijn tiende punt het initiële kwart aan 32-17 af. Oostende had aan 80 % afgewerkt, Charleroi aan 34,7 %.

In het tweede kwart voedden drie Oostendse bommen (Gillet 2, Barcello 1) de kloof van twintig eenheden aan 44-24. De Karolingers lagen in de touwen en incasseerden nog meer klappen. Op assist van Gillet driepunterde Barcello naar 51-29. Nog voor de achttiende minuut verstreken was, prijkte al een dertiger (60-29) op het bord! Beide teams trokken bij een ongewone 62-33-rustscore naar de kleedkamers. De Oostendenaars hadden toen evenveel tweepunters als driepunters (elk tien) gescoord.

Polsbreuk Simon Buysse

Buysschaert, Bleijenbergh en Tyree toonden meteen dezelfde offensieve intenties vroeg in het derde bedrijf: 68-33. Oostende bleef gas geven. Coach Rotsaert vroeg bij een vernederende veertiger (75-35) na 25’09” een time-out aan. De Spirous wilden de terugmatch redden, ze werden agressiever en Osaghae blesseerde zelfs Buysse die in het ziekenhuis vernam dat zijn linkerpols gebroken was. In deze fase floten ref Jacobs en zijn collega’s niet eens een fout! Charleroi voelde dat er iets mogelijk was en verkleinde zo de achterstand tot 79-49.

Jackson, Schoepen en Samardzic maakten optimaal gebruik van Oostendse balverliezen om te naderen tot 88-65, 92-71 en via een bom van Samardzic tot 92-76. Charleroi behoudt alle kwalificatiekansen voor de bekerfinale maar Oostende heeft natuurlijk een bonus van zestien punten. Voor Oostende wordt het zondagnamiddag bij de terugwedstrijd van de halve finales de achtste match in negentien kalenderdagen. (PR)