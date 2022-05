Filou Oostende pakt uit met een stevige veertiger in eerste play-offfinale

Eventjes in de wangen knijpen: Filou Oostende won met 103-60 tegen Kangoeroes Mechelen. Een verschil van drieënveertig punten! Maar het staat ook slechts 1-0, zoals coach Dario Gjergja opmerkte. Maandag volgt de tweede finale aan de Winketkaai in Mechelen.

Randolph, Booth, van der Vuurst, Bratanovic en Jantunen vormden de Oostendse basis-vijf. Bij Kangoeroes was Waleson, door Oostende uitgeleend aan Mechelen, starter. Hij won trouwens de tip-off tegen Bratanovic. Ook Palinckx en Kotrulja bij Kangoeroes hebben een Oostends verleden.

Van der Vuurst (5), Bratanoivic (5) en Jantunen (2) duwden via 5-0 naar 12-5. Maar de Kangoeroes gomden die achterstand snel uit. De eerste korf van Randolph bracht Oostende opnieuw (14-12) voorop. Troisfontaines verbreedde met een and one en een bom het verschil tot 23-14. Van der Vuurst driepunterde in de tiende minuut naar een kloof van tien eenheden 26-16. Met twee vrijworpen minderde Loubry tot 26-18.

Ongelukkige actie

In de dertiende minuut liep Waleson, door Oostende uitgeleend aan Mechelen, bij een ongelukkige actie voorbij de zijlijn coach Gjergja omver. De Kroaat reageerde boos en tastte naar zijn rechterknie. Het viel uiteindelijk mee en Gjergja benadrukte achteraf dat Waleson een heel lieve persoon is.

Van der Vuurst dirigeerde zijn team netjes zodat de kloof niet onder de tien punten dook. Booth hoorde wel snel zijn derde fout. Stephens ook; zijn derde was een technische fout. De Oostendenaars stapten halverwege de avond na zes ultieme punten van Randolph (vrijworp, lay-up en bom) met een 54-34-voorsprong naar de kleedkamer. Ook de 11-3-balans in de assists bewees het sterke Oostendse collectief. De 23-14-reboundverhouding was ook veelbetekenend.

Op de klok

Jantunen en Randolph waren de eerste schutters van het derde bedrijf: 58-34. De match was beslist. Oostende liet zich die voorsprong niet meer ontfutselen. Meer zelfs, de rood-gelen bleven gretig. Met drie bommen van Gillet en twee layups van Buysschaert gaf een 13-0-rush de score nog meer glans.

In het vierde kwart volgde de dertiger (83-52 na 31’21”; Buysschaert) en zelfs de veertiger (96-56, 35’39”, Randolph). Met nog 1’07” op de klok shotte Conger het maximale verschil van 45 eenheden op het bord.

Alstublieft. Pintelon, Kediambiko, Jantunen, Trpisfontaines en Conger hadden de laatste minuten voor hun rekening genomen. Van der Vuurst kende de beste computerevaluatie: 13 punten, 5 rebounds en 5 assists zijn Keyes stats. Vijf Oostendenaars eindigden in de dubbele cijfers, met Randolph (20 punten) als topschutter. Brimah was in 5 minuten goed voor 4 block shots.

