Filou Oostende opent woensdag in Malaga Round of Sixteen: “Dit hoeft geen eindpunt te zijn”

Voor de tweede keer in drie seizoenen staat Filou Oostende in de Round of Sixteen van de Champions League. In de reguliere competitie en in de play-ins was het geen eenvoudig traject, maar ‘de Zeekapiteins’ toonden buitenshuis hun tanden. Een terug- en vooruitblik.

Filou Oostende opende de reguliere competitie met twee nederlagen: 92-83 bij Tofas Bursa en 77-83 tegen SIG Straatsburg. Op de derde speeldag moesten de rood-gelen winnen bij Kalev Tallinn om nog hoop te mogen koesteren. De Estse kampioen controleerde de wedstrijd, met een 63-50-tussenstand iets voor het halfuur. Op vijf seconden van het einde driepunterde Randolph op assist van Booth de 75-75-eindstand. In de verlenging scoorde Booth ijskoud voorbij de driepuntlijn de 85-87-zege.

Thuis speelden de jonge Oostendenaars, met een 7 op 8 aan tweepunters voor Buysschaert, de Esten van het kastje naar de muur 99-66, het ruimste verschil voor BCO in de Champions League.

Voor de vijfde speeldag hadden de Oostendenaars nog opties voor alle plaatsen. Leider Tofas Bursa schrapte in de Versluys|Dôme de meest optimistische voorspellingen. De Turken wonnen op basis van een dominant tweede kwart rustig met 78-83.

Primeur voor Bouzin

In Straatsburg speelde Oostende een duel om de tweede plaats. Winst met zes punten verschil volstond. Bij 64-77 na 31’ wenkte die mogelijkheid. Betwiste beslissingen van de refs, die een boze Gjergja met twee technische fouten uitsloten, voedden de remonte van Straatsburg. Uiteindelijk won BCO met 91-92, maar dat was onvoldoende. Gaelle Bouzin was wel de eerste vrouwelijke coach die een Champions Lea-guematch won.

In de eerste match van de play-ins tegen Igokea ontbraken Brimah (coronavirus) en Booth (paspoort verloren). Een ook onvolledig Igokea won met 87-72. De knappe thuiswinst (22-0-run in een 30-5-tussenscore na 8 minuten en 85-64-eindstand) in de tweede play-in gaf de Oostendenaars een boost voor de tweede trip naar Bosnië. Twee dagen later haalde Oostende het met 77-83. Igokea kon bij een 73-62-voorsprong na 34’ een Oostendse 0-18-rush niet beantwoorden.

De Oostendse uitblinkers in de statistieken van de negen Champions League-matchen zijn Levi Randolph (17.9 punten), Amida Brimah (5.5 rebounds en 2,8 blocks), Dusan Djordjevic (4.4 assists) en Phil Booth (1 steal).

Ambitie

In de Round of Sixteen zit BCO in een poule met het Spaanse Malaga, de Roemeense kampioen Cluj en de winnaar van de play-ins tussen de Oekraïense kampioen Prometey en de Israëlische competitieleider Hapoel Jeruzalem. “Voor ons hoeft deze poule geen eindpunt te zijn. Ons doel was die Round of Sixteen, maar we zouden graag nog een ronde verder geraken”, zegt Levi Randolph.

Malaga won zijn poule met 4-2 tegen Dijon, Lavrio en Nizhny Novgorod, en won thuis met gemiddeld 23 punten verschil. Cluj (met ex-Oostendenaar Stipanovic, 14,1 punten, 4,7 rebounds en 2,4 assists) stoote door met 5-1 tegen Hapoel Holon, Darissafaka Istanbul en Brindisi. Het won zijn laatste drie matchen met een centuryscore. Woensdag begint Filou zijn Round of Sixteen in Malaga.

(PR)