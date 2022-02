Filou Oostende opent “Round of Sixteen” met vervelende nederlaag

In eigen huis heeft een heel efficiënt en stevig verdedigend Unicaja Malaga met 75-59 gewonnen tegen Filou Oostende dat enkel in het tweede kwart een vuist kon maken.

Na 1’49” scoorde Bratanovic de eerste Oostendse korf, na assist van Randolph: 4-2. De Spanjaarden staken meer aanvallen in mekaar en werkten ook beter af. Dat vertaalde zich in een 16-8-voorsprong die na 18-13 groeide naar 25-15-cijfers. Oostende had in dat initieel kwart geen enkele driepuntpoging ondernomen.

De Zeekapiteins openden het tweede bedrijf aan de Costa del Sol prima. Buysse tekende de eerste korf aan, Jantunen de eerste driepunter van de match voor Oostende, van der Vuurst benutte twee vrijworpen. Na 2’23” rondde Brimah een pass van van der Vuurst af: goed voor een 0-9-run en dus een 25-24-tussenstand. Van der Vuurst voegde nog twee punten aan het totaal toe: 0-11-run dus en 25-26-voorsprong na 14’07”. Na een bom van de jonge spelverdeler (28-29) antwoordde de thuisploeg met 7-0: 35-29. Booth en co milderden tot een 35-34-rustscore. Malaga had in die eerste helft 20 punten aangetekend uit 11 Oostendse balverliezen. Oostende had drie rebounds meer geplukt (16-19) dan de Andalusiërs maar vijf assists minder (10-5) uitgedeeld.

Malaga tapte in het derde deel uit een ander vaatje en had na vijf minuten al meer punten gescoord dan in het hele tweede kwart. De 14-7-sprint leidde naar een 49-41-tussenstand. Zowel Booth als Brimah hoorden snel een technische fout voor een lichte reactie. Malaga verbreedde de kloof tot 57-44. Aan het halfuur wees het scorebord 57-46 aan. De thuisploeg had toen al uitgepakt met verre driepunters en heerlijke alley-oops.

In het vierde kwart had Oostende geen enkel moment zicht op zijn specialiteit, een complete comeback. Na 69-51 vermeden de geelhemden wel de twintiger. De twaalf Oostendenaars scoorden allemaal maar velen kwamen tegen een bijzonder goed verdedigend Malaga nooit in hun normale spel. De 22 balverliezen vormen in het Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena een smet op deze avond. Uit dat aantal scoorde Malaga 35 punten. Oostende puurde amper acht puntjes uit dertien Spaanse balverliezen. (PR)