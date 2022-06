Filou Oostende opent BNXT League met twee verplaatsingen

De BNXT League maakte de kalender voor zijn tweede seizoen bekend.

De BNXT League behoudt de competitieformule in zijn oorspronkelijke opzet. Alle BNXT League clubs werken in 2022-2023 eerst een nationale ronde af in double round robin format van 30 september 2022 tot 18 februari 2023. Na de nationale fase volgt de grensoverschrijdende competitiefase met Elite Gold en Elite Silver van 3 maart tot 28 april 2023.

De nieuwe competitie vangt in het weekeinde van 30 september tot 2 oktober aan. Filou Oostende speelt die zondagnamiddag 2 oktober op bezoek bij Antwerp Giants. Vrijdag 7 oktober volgt de heruitgave van de play-offfinale, Kangoeroes Mechelen-Oostende. Filous eerste thuismatch is zaterdag 15 oktober tegen Okapi Aalst. (PR)