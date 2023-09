Filou Oostende op zoek naar dertiende opeenvolgende landstitel

In de eigen Coretec Dôme begint Filou Oostende zaterdag aan een nieuw basketseizoen. Vorig jaar werden de Zeekapiteins voor de twaalfde keer op een rij landskampioen, maar grepen ze naast de beker en de BNXT-League. Kan Filou dit seizoen beter doen?

Filou onderging in het tussenseizoen opnieuw een gedaanteverandering. Niet alleen vertrokken zowat alle buitenlanders, maar er werd ook (noodgedwongen) afscheid genomen van sterkhouders Dusan Djordjevic, die als kapitein twaalf titels meemaakte en nu zijn carrière beëindigde, Vrenz Bleijenbergh en Keye van der Vuurst. Die laatste twee trokken naar respectievelijk een Turkse en een Spaanse laagvlieger. Hun verlies is een grote aderlating voor de Zeekapiteins.

Dat probeerde Filou evenwel te compenseren door de transfer van Sam Van Rossom, dé absolute toptransfer. Filou slaagde erin om hem na vijftien succesvolle jaren in Italië en Spanje weer naar ‘t zeetje, waar hij al eens drie seizoenen excelleerde, te lokken. Hoewel hij nog maar pas terug is na zes maanden revalideren na een knieoperatie toonde hij in de voorbereidingsmatchen al meteen dat hij dit Oostende een serieuze kwaliteitsinjectie kan geven. Indien Van Rossom fit kan blijven, zal hij samen met Pierre-Antoine Gillet, die zijn contract met drie seizoenen verlengde, de ijzersterke ruggengraat van het team vormen.

Architect nog steeds aan boord

Ook omdat de architect van het hele verhaal, coach Dario Gjergja, nog steeds aan boord is. Ondanks een twaalfde opeenvolgende landstitel is de zegehonger van de Kroatisch-Belgische coach nog niet gestild. “Ik wil alle matchen winnen”, klinkt het nog steeds steevast. Symbolisch was in dat opzicht de vreugde die Gjergja na het winnen van de Supercup onlangs tegen Leiden uitstraalde. Ondanks het feit dat de Supercup allerminst de grootste prijs is, was hij dolgelukkig met die trofee. Het wordt zaak voor Gjergja om die honger ook over te zetten op zijn spelersgroep, want vorig jaar zag je soms al dat jongere spelers het veld opkwamen met het idee dat het allemaal wel goed zou komen.

Door Gjergja, Van Rossom en Gillet heeft Filou nog steeds een streepje voor op concurrentie

Dan loop je vroeg of laat wel eens tegen de lamp natuurlijk. Zo kwam Filou vorig jaar een paar keer goed weg en was het zelfs in de play-offs lang niet altijd overtuigend. Alleen stond Filou er in de finale dan plots weer wel, wat toont dat Gjergja toch de juiste snaar wist te raken bij zijn team. Nog meer dan een vertrek van welke speler dan ook, zou een eventueel vertrek van Gjergja dan ook het échte kantelpunt zijn voor Filou.

Salarisbudget gedaald

Het is echter niet allemaal peis en vree in de Coretec Dôme. Het is immers geen geheim dat het budget elk jaar achteruitgaat. Dit seizoen nam in dat opzicht het salarisbudget een duik. Het maakt dat Oostende enerzijds steeds creatiever moet zijn met de centen en nog meer op zoek moet naar jonge, talentvolle (en goedkopere) jongeren en anderzijds jongens als Bleijenbergh en Van der Vuurst niet (financieel) warm kan maken voor een verlengd verblijf.

Toch slaagt het er dankzij de deelname aan de Champions League en de aanwezigheid van Gjergja evenwel nog steeds in om goede spelers te vinden die, ondanks een lager salaris, bij Oostende willen komen spelen. Al wordt het jaar na jaar moeilijker om dat evenwicht te vinden.

Concurrentie vergroot

Het hoeft evenwel geen betoog dat de regerende landskampioen opnieuw de absolute topfavoriet is om zichzelf opnieuw op te volgen. Toch blijft het afwachten hoe de concurrentie zich zal presenteren. Zo heeft Luik, dat vorige winter overgenomen werd door ambitieuze Amerikanen die een ploeg willen bouwen die kan wedijveren met de Belgische top, zich versterkt, terwijl ook Antwerp Giants een team is dat altijd meedoet. Daarnaast moet Filou ook meer dan ooit rekening houden met het Spirou Charleroi van Oostendenaar Sam Rotsaert en is er ook nog Kangoeroes Mechelen, dat de afgelopen twee jaar eens de halve en eens de finale van de play-offs speelde. Evident wordt een dertiende landstitel op een rij dus allerminst. Al hebben ze vooral door de aanwezigheid Gjergja en krijgers als Van Rossom en Gillet nog steeds een streepje voor op de rest.