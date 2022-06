Filou Oostende niet in finale van de BNXT League

Neen, Filou Oostende speelt donderdag en zaterdag geen finale van de BNXT League. De Zeekapiteins verloren dinsdagavond met 78-88 tegen Leiden. Niet alleen de Belgische kampioen, Filou Oostende, mist de finale. Dat geldt ook voor de Nederlandse kampioen Heroes Den Bosch die door Groningen uitgeschakeld werd.

Mikalauskas driepunterde de openingskorf en Tubutis duwde met een koppel tweepunters naar 0-7. De match was niet eens twee minuten jong toen coach Gjergja al een eerste time-out aanvroeg. Na 2’10” veegde Bratanovic de Oostendse nul weg. Booth en van der Vuurst naderden tot 6-7. De Jong verruimde het verschil opnieuw tot zeven stuks aan 6-13.

Nog voor de vijfde minuut weggetikt was, verving Gjergja het duo Booth-Randolph door Troisfontaines en Conger. Toen telde seizoens-mvp Randolph al twee fouten. Eerder was Buysschaert al in de plaats van Bratanovic gekomen. De Jong had met elf punten een heel groot aandeel in de 10-20-score na zes minuten.

Gillet antwoordde met het Leidense wapen. Zijn twee bommen in veertig seconden resulteerden in 23-26. De 27-30-stand na het initiële kwart zegt veel over de defensies Keye van der Vuurst (10) en Worthy de Jong (14) waren toen de topschutters.

Drie fouten

De energieke de Jong bleef scoren. Met zijn nummer achttien zorgde hij voor 27-34, opnieuw zeven punten voorsprong. Na iets meer dan dertien minuten stapte de Jong met drie fouten naar de bank. De Nederlandse vuurkracht bleef Oostende zorgen baren: 35-43 na 14’37”. Oostende zwoegde en wroette maar Gillets derde bom zorgde voor de 46-46-gelijkmaker halverwege de avond.

Anderhalve minuut voor de rust hoorde Randolph zijn derde fout! De foutenlast aan Nederlandse zijde zwol nog meer aan met twee spelers aan drie fouten en een viertal met twee streepjes.

Oostende vatte het derde bedrijf wel op zijn Oostends aan. Bommen van Booth, Gillet en Conger omarmden een korf van Bratanovic en Conger: 59-46. Een Oostendse 13-0 in amper drie minuten! Oostende, dat uitzonderlijk de hele eerste helft nooit van een voorsprong proefde, stak eindelijk zijn beide handen naar het finaleticket uit. Maar de Leidenaars reageerden tot 61-54 en dat verplichtte Gjergja tot een time-out.

Leiden naderde tot 61-59 en toen bezeerde Brimah zich bij een luchtduel. Nog ruim twaalf minuten te spelen. Dunn driepunterde naar 61-62 toen Brimah naar de kleedkamer sukkelde. Nog voor het halfuur floot ref Van Looy een technische fout tegen Gjergja nadat Randolph zijn vierde fout had gehoord.

Het vierde wedstrijdschuifje opende bij 64-66. Snel keek ook Bratanovic tegenzijn vierde fout aan. Ververs’ bom was goed voor 66-71 en een Oostendse time-outaanvraag. Het beterde niet. Met nog 3’13” op de klok vroeg Gjergja een nieuwe time-out. Leidden leidde met 73-81. De bom van Booth landde slecht en dat gold ook voor een lay-up van van der Vuurst. Het verschil nam nog toe: 74-85. Uiteindelijk won Leiden met 78-88. Maar dat was verdiend want de ploeg van coach Hammink won de meeste reboundduels, leed minder balverliezen, deelde meer assists uit en had een beter shotpercentage.

(PR)