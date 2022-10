Filou Oostende neemt vlot afstand van LDP Donza

Zaterdagavond heeft Filou Oostende zich gekwalificeerd voor de achtste finales van de beker van België. De Zeekapiteins haalden het met 75-93 in het Oost-Vlaamse De Pinte tegen tweedenationaler LDP Donza.

Filou Oostende vatte de bekermatch aan met Tyree, Thurman, Bleijenbergh, Buysschaert en Djordjevic in de basis. De vijf punten bonus wegens het verschil van één reeks smolten heel snel voor LDP Donza. Maar na 8-12 knutselde De Pinte een sportieve 5-0 in mekaar: 13-12. Met een 0-6-run richting 15-22 nam Oostende definitief de controle over de wedstrijd over. Van Caeneghem (7, ex-Bergen) en Geukens (5, ex-Okapi Aalst) scoorden het gros van de Donza-punten in het initiële kwart dat op 18-23 eindigde. Aan de rust leidde Oostende met 37-50 na een maximale 33-48-tussenstand.

De West-Vlamingen overschreden de twintiger aan 49-70 en wonnen het duel met 75-93. De twaalf Oostendenaars scoorden allemaal! Er waren dubbele cijfers voor Bratanovic (14), Buysschaert (12) en van der Vuurst (10). Opmerkelijk: De Pinte deelde drie assists meer (15-12) uit dan Oostende dat wel vier rebounds (35-39) meer plukte. De Gjergja-boys tekenden dertig punten uit Oost-Vlaamse balverliezen aan. Minpunt: de geelhemden lieten acht van de 25 vrijworpen onbenut. MVP van de wedstrijd was Bratanovic met 14 punten aan 80 %, 5 rebounds en 1 steal. Bij Donza was Geukens met 12 punten aan 38,5 %, 7 rebounds en 4 assists de uitblinker.

P.R.