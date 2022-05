Filou Oostende neemt moeiteloos de hindernis in Bergen na halve finale playoffs

Filou Oostende was voor de playoff-halve finale tegen Bergen niet voltallig. Nu misten de rood-gelen Djordjevic, Brimah en Buysse. Op basis van een dominerend derde kwart boekten de Filous een duidelijke 63-78-overwinning. De titelverdediger leidt met 2-0.

Met een reeks driepunters opende Oostende het best: 3-9 en 11-20. Bergen herstelde snel de schade in het tweede bedrijf. De Borains beperkten Oostende toen tot elf eenheden. Punt per punt krabbelde Bergen terug. Dank zij een 9-0-run van Nzekwesi en Nichols stapte Bergen aan 34-31-voorsprong naar de kleedkamer. De acht balverliezen en de slechts 3 op 10 vrijworpen wogen toen zwaar bij Oostende.

Balvast Oostende

Booth hoorde in 21ste minuut zijn derde fout maar dat stoorde de samenwerking bij de Zeekapiteins niet. Meer zelfs, tussen minuut 21 en 30 gunden de titelverdedigers hun opponenten slechts kruimeltjes. In het derde kwart hielden de Oostendenaars het stuur in handen. Ze werkten efficiënt af en ze sloten de verdediging perfect. Het verdedigend blok was solide. Het reboundoverwicht en de balvastheid waren duidelijk. Dat voorbeeldige collectief beheerste dus dat wedstrijdschuifje en had voldoende aan die tien minuten om de match te beslissen. Via 41-42 klom de score over 44-54 (na een 0-9-run) naar 48-58. Maar Bratanovic was toen al naar de kleedkamer gestapt. Een stevige mep van Penava kostte hem een bloedneus.

Op weg naar finale

De Oostendenaars wilden niets aan het toeval overlaten en duwden nog enkele minuten door. Een Booth-bom bracht de twintiger (52-72) op het scorebord. Kediambiko en Pintelon kregen ook nog wat speeltijd. Randolph (20 punten aan 71 %, 2 rebounds, 1 steal) was de exponent van het Oostendse geheel. Filou heeft moeiteloos de hindernis in Bergen genomen. De 2-0-tussenstand steekt in de sporttas van Oostende.

Indien Oostende zaterdag thuis ook zijn derde halve finale tegen Bergen wint, is het zeker van een finaleticket. Ook dan kan Djordjevic nog niet meespelen. Oostende hoopt hem spoedig wel speelklaar te krijgen. Tegen de finales dan, als Oostende die slotfase bereikt. (P.R.)