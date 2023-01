Filou Oostende neemt de leiding in play-ins tegen Bahcesehir Koleji

Na een zege vorige maand in het Europees gedeelte van Istanbul, tegen Galatadaray, heeft Filou Oostende nu ook een Champions League-overwinning geboekt in het Aziatisch deel van deze stad, tegen Bahcesehir Koleji. Vrenz Bleijenbergh en co realiseerden een fantastische 72-76-overwinning.

De Champions League is aan de playin-fase toe. Dat kent de formule ‘best of three’. In de serie tussen Bahcesehir en Oostende hebben de Turken thuisvoordeel. Oostende heeft dat nu gekeerd door de eerste uitmatch te winnen. Het staat dus 0-1 voor de Filous.

Nochtans begon de match niet zo goed voor Filou Oostende. Een Turkse 15-0-rush deed aan 19-4 het ergste vermoeden. Oostende leek aan het parket genageld. Zeven Turkse schutters flirtten bij 27-8 met een twintiger. De Oostendenaars hadden tien balverliezen in dat eerste kwart geleden. Dit kostte hen veertien punten.

Bommen van Troisfontaines, Bleijenbergh en Thurman halveerden in de 75 eerste seconden van het tweede kwart ruimschoots de achterstand: 27-19. Wat een verschil in trefzekerheid met het initiële kwart waarin slechts één van de acht bommen goed geland was! Oostende ging op zijn elan verder. In de zeventiende minuut bracht van der Vuurst op pass van Tyree de Filous zelfs 32-33 voorop. Thurman en Tyree beukten tot 32-40 door waarna Hall de verrassende 33-40-rustscore vastlegde. De prima verdediging en het sterke reboundoverzicht waren ook belangrijke elementen.

Vrenz Bleijenbergh

Ozmizrak en Boutsiele openden het derde bedrijf heel efficiënt: 47-48. Gillet en Tyree Oostende loodsten naar een voorsprong van negen punten (48-57) maar twee bommen van Candan vormden een raak antwoord: 54-57. Barcello en Tyree reageerden richting halfuur: 54-62.

Een buzzerbom van Thurman opende het vierde wedstrijdschuifje. Zo klom de kloof van de Gjergja-boys boven de tien eenheden: 54-65. Technische fouten voor coach Emak en voor Bleijenbergh verraadden de nervositeit. Nog vijf minuten te gaan bij een 64-68-score in het voordeel van Oostende. Aan beide zijden vielen de ballen moeizaam. Oostende hield zijn 66-72-voorsprong stevig vast tot Candan opnieuw een bom in het netje plofte. Nog 1’01” op de klok bij een 69-72-score. Smith driepunterde beide teams op gelijke hoogte met nog acht seconden en acht tienden te gaan. Toen Tyree door Gisi gestopt werd, nam hij aan de vrijworplijn plaats. Hij scoorde zijn eerste (72-73), miste de tweede maar Bleijenbergh (14 punten, 17 rebounds) plukte de rebound en voegde een driepunter aan de score toe: Filou Oostende won met 72-76. Na de match moesten Gillet en Bratanovic zich melden bij de dopingcontrole.

Dinsdag 10 januari volgt in Oostende de tweede match van deze pittige play-in-series. Een nieuwe Oostendse zege betekent kwalificatie voor de Round of Sixteen. Anders wacht er dinsdag 17 januari een derde en beslissende match in Istanbul. (PR)