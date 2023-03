Filou Oostende moet een maand Haris Bratanovic missen

Haris Bratanovic, center van Filou Oostende, liep een klein scheurtje in de patellapees van de knie op. Dat bracht medisch onderzoek aan het licht.

Vermoedelijk zal hij tijdens de behandeling van die blessure een volledige maand langs de zijlijn staan bij Filou Oostende. Dit betekent dat Bratanovic misschien de rest van de crossborderfase moet missen. Die fase duurt tot en met vrijdag 28 april.

In vergelijking met de vorige speeldag sluit center Servaas Buysschaert, die toen last aan een knie had, opnieuw bij de selectie aan. Buysschaert heeft de hele week zonder probleem met de groep getraind.