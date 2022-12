Filou Oostende moet dinsdag vier punten meer scoren dan Limburg United in terugmatch van kwartfinale beker

Bekerhouder Limburg United puurde drie punten uit zijn thuisvoordeel in de heenmatch van de kwartfinales om de beker van België. De Limburgers haalden met 73-70 van Filou Oostende.

Deze kwartfinalereeks is een heruitgave van de finale van vorig seizoen. Toen won Limburg United na een bewogen strijd waarbij ref Nick Vandenbroeck tijdens een time-out en in de duisternis van Vorst Nationaal coach Gjergja uitsloot. De onschuldige hand bij de bekerloting bepaalde dat beide finalisten van toen mekaar nu al in de kwartfinales bekampten.

Oostende, met opnieuw Waleson en Bleijenbergh in de selectie, beëindigde het initiële kwart met een 14-16-voorsprong. Bratanovic had toen al zeven punten aangetekend. Halverwege de avond leidden de Limburgers met 39-34. Met 14 punten, 5 rebounds en 2 assists had Delalieux, die de volle twintig minuten op het terrein stond, een stevig aandeel in deze voorsprong. In rebounds (13-14) en assists (12-11) hielden beide teams mekaar perfect in evenwicht.

In het derde bedrijf opende Oostende met een 0-8 die naar 39-42 leidde. Bratanovic en co staken na 47-47 een nieuw maximum van acht eenheden (49-57) in mekaar. Aan het halfuur telden ze een bonus van vijf eenheden (53-58).

Tyree driepunterde naar 55-62 maar Ceyssens bracht de score aan 62-62 in evenwicht. Cale (twee vrijworpen), Ceyssens (lay-up), Lambot (driepunter) en Delalieux (vrijeworp na technische fout voor Oostende) sprintten weg tot 70-62. Dit was een 15-0-run in 3’55”! Nog iets meer dan vier minuten op de klok. De bombarderende van der Vuurst stopte die Limburgse reeks: 70-65. Cale (vrijworp) en Stein (lay-up) namen opnieuw (73-65) afstand. Bij Oostende vielen de langeafstandsshots van Gillet, Troisfontaines en Barcello plots niet meer. Tyree, die in de slotfase twee vrijworpen benutte, dropte op twee seconden van het einde toch nog een bijzondere bom die de eindstand op 73-70 bracht. Dit was de enige Tyree-bom nadat de jonge Amerikaan er vijf gemist had.

Deze 73-70-eindstand bevat een verschil dat alles open laat voor de terugwedstrijd van dinsdagavond in de COREtec Dôme van Oostende. Als de Filous dan vier punten meer scoren dan de Limburgers, kwalificeren ze zich voor de halve finales.

De Zeekapiteins plukten vrijdag de meeste rebounds (33-37) maar de Limburgers deelden meer assists (19-15) uit. Bratanovic en van der Vuurst keken in het vierde kwart elk tegen vijf fouten aan.

Voor Limburg United was Delalieux (24 punten, 8 rebounds en 2 assists) opnieuw de uitblinker maar ook Ceyssens (15 punten, 6 rebounds en 1 assist) rendeerde flink. Bratanovic (13 punten en 5 rebounds) en Gillet (12 punten en 8 rebounds) waren de Oostendse exponenten.