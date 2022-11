Filou Oostende moeiteloos naar de kwartfinale van de beker van België

Met een fraaie veertiger (65-106) bij tweedeklasser Melsele-Beveren heeft Filou Oostende zich overtuigend gekwalificeerd voor de kwartfinales om de beker van België. Daarin bekampen de rood-gelen bekerhouder Limburg United.

Coach Dario Gjergja gunde alle elf spelers tussen 10 en 25 minuten: wat een prima rotatie. Dat Oostende over een diepere bank dan Melsele-Beveren beschikt, leert het puntenaantal van de invallers eveneens: 18 bij de thuisploeg en 60 bij de bezoekers. De balbehandeling van Oostende resulteerde bovendien in 36 punten uit 25 Waaslandse turnovers.

De thuisploeg scoorde amper 8 punten uit evenveel Oostendse balverliezen. De verhouding in assists (12-31) verklapt veel over de verschillen in collectieve sterkte. Elke Oostendenaar deelde minstens één assist uit. Spelverdeler Keye van der Vuurst strooide met tien doelpasses in 18’49”.

In het initiële kwart waren beide teams goed voor tien punten zonder reactie van de tegenstrever. Oostende duwde van 12-16 naar 12-26 door. Melsele-Beveren antwoordde van 12-26 naar 22-26. In het tweede kwart stoomde Oostende via 26-37 naar een twintiger (33-53) aan de rust. Aan het halfuur bedroeg de voorsprong van de West-Vlamingen al 25 eenheden (46-71). Oostende bereikte zijn maximale voorsprong van 44 eenheden bij 58-102.

Tre’Shawn Thurman boekte de hoogste computerevaluatie met 26 punten aan 80 % (waaronder 6 op 7 bommen), 5 rebounds, 1 assist en 2 steals in 24’37”. Ook Simon Buysse (15), Vrenz Bleijenbergh (13), Haris Bratanovic (13) en Pierre-Antoine Gillet (10) realiseerden dubbele productie-cijfers. Bij Melsele-Beveren was Vincent Van den Berghe met 14 punten, 3 rebounds en 3 assists de man met de hoogste computerevaluatie.

In de kwartfinales (9-11 december) beleeft Oostende een heruitgave van de finale van vorig seizoen want dan is Limburg United de tegenstrever. Filou speelt de beslissende match zondag 11 december om 15.30 uur thuis.

(PR)