Filou Oostende mag geen vervanger zoeken voor Amida Brimah

In de tweede minuut van zijn invalbeurt in de wedstrijd tegen Landstede Hammers landde center Amida Brimah slecht onder de korf. Amida Brimah liep een breuk aan het middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet op. Dat is dit weekeinde meegedeeld.

Eind november was Amida Brilah in Oostende aangekomen als vervanger voor Brandon McCoy die een zware knieblessure had opgelopen. Na Brimahs kerstvakantie miste de Ghanees verscheidene wedstrijden wegens een coronabesmetting.

Langzaam maar zeker groeide de impact van mister Block Shot in het Oostendse spel. Brimah is trouwens niet de eerste de beste want hij was met UConn Huskies NCAA-kampioen in 2014 en hij won vier jaar later met Austin Spurs de titel in de G-league, de wachtkamer van de NBA.

De BNXT League laat slechts vervangingen van spelers toe tot en met 15 februari. Oostende kan dus geen vervanger, een zogenaamde medical joker, meer zoeken voor Amida Brimah. De voet van de Ghanese center steekt zes weken in een brace. Dan is het al half mei.

Nog twee Belgische centers

“We mogen geen mirakels verwachten met een voetbreuk. Dat middenvoetbeentje is een schokbreker. Bij elke sprong steun je daarop. Dit wordt heel veel belast”, beseft CEO Jurgen Vanpraet (Filou Oostende) die zelf eerder dit seizoen al een dergelijke blessure meemaakte.

In acht wedstrijden om de Champions League was Amida Brimah goed voor gemiddeld 8,9 punten en 7 rebounds in 21’48”. In acht matchen van de BNXT League noteerde Brimah gemiddeld 9 punten en 5 rebounds gedurende 16’39”.

Filou Oostende heeft met Haris Bratanovic en Servaas Buysschaert nog twee Belgische centers. Enkele maanden geleden leende Oostende echter de Nederlandse center Jesse Waleson aan Kangoeroes Mechelen uit. Wel kan ook power foward Mikael Jantunen al eens plaats nemen op de centerpositie.

(PR)