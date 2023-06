Filou Oostende lijdt nederlaag in eerste finale tegen fysiek sterker Leiden

Wat een fysieke topper was die eerste finale tussen Oostende en Leiden. De Nederlanders waren in deze droomaffiche wel gretiger in hun strijd voor elk balbezit, ze basketten indrukwekkender en ze wonnen niet onverdiend met 66-79. Bovendien floten de refs vaak heel opmerkelijk. De vijf technische fouten waren niet nodig.

Ref Jacobs zag niet dat Bree Tyree nog naar gewoonte in de hoek van het terrein gehurkt een gebedsmoment kende. Hij stapte naar de middencirkel met negen spelers die klaar stonden… Van der Vuurst bezorgde Jovanovic een assist die tot de matchopener leidde. Acht punten op rij van Collins vormden een krachtig Leidens antwoord: 7-8.

In de vijfde minuut bliezen de refs zonder spelhervatting twee technische fouten ten nadele van de Oostendenaars: ref Van Hoye tegen Tyree en ref Jacobs tegen coach Gjergja. Het was overigens een gemengd leidend trio met twee Belgische refs (Jacobs en Van Hoye) en één Nederlandse scheidsrechter (Van Bochove). Van 13-18 sprintte Leiden naar 15-25 na zeven minuten. Aan het einde van het openingskwart was die kloof licht gekrompen tot 21-28. De Filous hadden toen al zeven balverliezen geleden.

Keye van der Vuurst

Met zeven punten verdubbelde Venskus in een drietal minuten het verschil tot veertien eenheden: 21-35. Na een technische fout voor Bleijenbergh bracht Hammond de bezoekers 23-38 voorop. Diezelfde Hammond had het iets later aan de stok met van der Vuurst. Het duurde tot de voorlaatste minuut vooraleer Oostende via van der Vuurst het verschil onder de tienpuntengrens (35-43) duwde. Met een bom injecteerde van der Vuurst in de voorlaatste seconde voor de rust (41-44) nieuwe spanning in het duel. De Nederlandse spelverdeler had in anderhalve minuut tien punten aan 100 % in de Hollandse korf geploft.

Moeilijk derde kwart

Helaas pakte Filou het derde kwart niet goed aan. Een and one van Jovanovic na fout van van Bree bracht Oostende aan 44-44 wel op gelijke hoogte. Iets later maakte Jovanovic zijn derde fout. Dat was een opzettelijke elleboogstoot tegen Collins. Leiden sloop met een 0-9-run opnieuw weg. De hoogste tijd voor een time-out van Gjergja. Troisfontaines incasseerde een fout voor flopping en ook een aanvallende fout. Buysschaert hoorde eveneens een derde fout. De Nederlanders verbreedden het verschil tot 48-64. Van der Vuurst en Buysse naderden een beetje: 54-67 was het aan het halfuur.

Impactspelers

Toen Venskus en Hammond de eerste korven van het vierde wedstrijdschuifje aantekenden, was de wedstrijd aan 54-71 beslist. Leiden plukte in deze periode meer rebounds dan Oostende. Gillet sleurde de Zeekapiteins wel nog naar 64-73 met iets minder dan vijf minuten op de klok. De grimmigheid nam toe en dat resulteerde in technische fouten voor Colins en Buysschaert.

Een viriel verdedigend ZZ Leiden zette tegen een moeizaam afwerkend Filou Oostende een flinke stap naar een verlenging van zijn BNXT titel. De Nederlandse kampioenen haalden het met 66-79 van de Filous. Zondagnamiddag volgt het tweede duel in deze “best of three” in Leiden. Dan heeft Filou meer impactspelers zoals Van der Vuurst en Gillet nodig om de score op 1-1 te brengen. Als Oostende wint, volgt er dinsdagavond nog een derde en beslissende finalematch in Oostende. (PR)